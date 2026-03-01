Pep Guardiola pide respeto tras abucheos en pausa del Leeds vs Manchester City por Ramadán (Video)

Un grupo de aficionados del Leeds United abucheó este sábado la pausa que se realizó durante el partido frente al Manchester City para que futbolistas musulmanes pudieran romper el ayuno por Ramadán.

El incidente ocurrió en el minuto 11 del compromiso disputado en Elland Road, cuando el encuentro se detuvo brevemente con la puesta del sol para que los jugadores musulmanes en el campo pudieran ingerir alimentos o líquidos. Aunque la situación fue explicada en las pantallas del estadio, parte de la grada local reaccionó con abucheos.

Guardiola criticó a los hinchas del Leeds

Tras el encuentro, que ganó el Manchester City por la mínima diferencia, el entrenador Pep Guardiola criticó a los hinchas que pitaron el momento: “Esto es el mundo moderno, ¿verdad? Mirad lo que está pasando en el mundo hoy. Respeten las religiones, respeten la diversidad”, dijo Guardiola en rueda de prensa.

Guardiola también explicó que algunos jugadores del City, como Rayan Cherki o Rayan Aït-Nouri, no habían comido durante el día: “Nos dejan un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque jugadores como Cherki y Ait-Nouri no han comido hoy. No hay más que eso. ¿Cuál es el problema?”, agregó el técnico.

La Premier League permite desde 2021 que árbitros y capitanes pacten pausas breves (en saques de banda, faltas o tiros de puerta) para que futbolistas en ayuno puedan hidratarse o consumir geles energéticos. La medida se implementó por primera vez en un duelo entre Leicester City y Crystal Palace, y desde entonces se convirtió en un protocolo habitual durante el mes sagrado del islam.

Sigue leyendo:

·Mexico sumó un nuevo Récord Guinness con la “playera de fútbol” más grande del mundo

·Loco Abreu pide a Gil Mora “no forzar la máquina” cerca del Mundial 2026

·Fernando Batista llegará el lunes a Costa Rica para firmar como nuevo DT de la selección de fútbol