Hombre de Long Island acusado de montar arsenal ilegal y campo de tiro en su sótano

Un hombre de 67 años fue arrestado en Mineola, Long Island, acusado de convertir el sótano de su vivienda en un campo de tiro clandestino y almacenar un amplio arsenal de armas de fabricación casera, informó The New York Post.

De acuerdo con ese medio, Wen-Lone Chou operaba presuntamente un laboratorio de armas dentro de su casa, ubicada al final de la calle de la escuela secundaria Chaminade y cerca de un campo de fútbol escolar y una escuela primaria.

Fiscales del condado de Nassau sostienen que el inmueble contaba con un túnel de tiro subterráneo de unos 25 pies (unos 7,6 metros) de largo, acondicionado con lonas azules para contener escombros y sonido, y un blanco de madera de varios centímetros de espesor con múltiples impactos de bala.

Tras una investigación que se extendió durante un año y en la que participaron varias agencias, la policía registró la vivienda el miércoles y detuvo a Chou. Durante el operativo incautaron 10 armas —la mayoría ilegales—, incluidos siete rifles de asalto, un arma automática estilo MP5 ensamblada en casa y una pistola “fantasma” de 9 milímetros con piezas prohibidas, detalló el Post.

Las autoridades también encontraron 78 cargadores de alta capacidad, algunos ocultos en el techo, seis supresores, alrededor de 6,000 municiones y un dispositivo conocido como “interruptor”, capaz de convertir rifles semiautomáticos en armas totalmente automáticas.

Además, se hallaron cinco marcos inferiores completos y componentes suficientes para ensamblar otra arma estilo MP5 y modificar rifles tipo AR para disparo automático.

La fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne Donnelly, afirmó que el único armamento legal en la casa era un antiguo rifle de caza de cerrojo. “Tenía todos los componentes para ensamblar una ametralladora real”, declaró en rueda de prensa, según recogió el diario.

Sobre el dispositivo incautado, agregó que puede transformar un arma “ya mortal” en lo que describió como “un arma de matanza masiva”.

Según los investigadores, el sospechoso utilizaba supresores mientras disparaba en el túnel subterráneo para evitar que vecinos o estudiantes de las escuelas cercanas escucharan los tiros. La pesquisa comenzó en enero de 2025, cuando Chou fue identificado como presunto comprador frecuente de piezas de armas en línea.

De acuerdo con la Fiscalía, habría adquirido cerca de 112 componentes relacionados con armas de fuego en el último año. “Este tipo de patrón de compra es una señal de alerta inmediata para nuestras fuerzas del orden”, dijo Donnelly a la prensa, citada por The New York Post.

Las autoridades también señalaron que el permiso de pistola de Chou en el condado de Nassau fue revocado en 1999 tras un incidente doméstico, aunque no registra arrestos previos.

Los fiscales intentan determinar si se trataba de un entusiasta de las armas que excedió los límites legales o si existía una intención más grave detrás del arsenal. Por ahora, indicaron que no hay evidencia de que estuviera vendiendo las armas ni de que planeara un ataque.

Chou se declaró inocente el jueves ante un tribunal en Hempstead. El juez fijó una fianza de $250,000 dólares en efectivo, $625,000 en garantía o $1.25 millones parcialmente asegurados. Además ordenó la entrega de su pasaporte. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Sigue leyendo:

• Madre de El Bronx muere tras ser apuñalada por su novio; hijo de la mujer está gravemente herido

• Oposición bipartidista en Nueva Jersey causa gran protesta contra ICE por nuevo centro de detención

• Sujeto entra a la fuerza a casa de Brooklyn, besa a su inquilina y huye, según NYPD