Sujeto entra a la fuerza a casa de Brooklyn, besa a su inquilina y huye, según NYPD

Un delincuente de Brooklyn irrumpió en la casa de una mujer de 43 años, la sacó por la fuerza y la besó en varias oportunidades antes de escapar del sitio, informaron las autoridades.

Los funcionarios creen que el sospechoso, identificado por los detectives como Jason Williams, de 32 años, podría haber estado usando a la mujer, una completa desconocida, como “tapadera” mientras se fugaba del área, de acuerdo con una fuente policial con conocimiento del caso.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó el viernes una foto solicitando la colaboración del público para la búsqueda y captura del sospechoso.

La víctima dormía en su apartamento cerca de las calles Degraw y Smith en Cobble Hill alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves cuando Williams irrumpió a la fuerza en su casa.

NYPD informó que Williams tomó a la víctima y la obligó a salir de su casa, informó Daily News.

Posteriormente, mientras estaba afuera en la acera, la besaba cada vez que veía pasar un automóvil o a alguien caminando por la calle, de acuerdo con una fuente policial.

Los investigadores sospechan que alguien podría haber estado persiguiendo a Williams, por lo que pensó en usar a la mujer como una especie de escudo para desviar las sospechas, agregó la fuente.

Después de un rato, soltó a la mujer y escapó. La víctima quedó nerviosa, pero ilesa. No robaron nada de su casa, explicaron los funcionarios.

NYPD recuperó imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a Williams en la acera cerca de la casa donde entró forzosamente. Al momento del incidente, vestía una chaqueta a cuadros blancos y negros, llevaba auriculares grandes y fumaba un cigarrillo, dijeron los oficiales.

La policía describe a Williams como un hombre de 1.75 metros de altura y unos 90 kilos de peso. Además, conduce un Honda Accord gris de 2018 con matrícula de Pensilvania “NYB8385”.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona del público que tenga información sobre este caso que se comunique con Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al (800) 577-TIPS. Todas las llamadas serán confidenciales.

