Madre de El Bronx muere tras ser apuñalada por su novio; hijo de la mujer está gravemente herido

Una madre fue acuchillada mortalmente mientras pedía a su atacante que se detuviera, y su hijo resultó gravemente herido luego de que el novio de la mujer supuestamente los atacara con un cuchillo el sábado en la mañana en El Bronx, informaron las autoridades.

La víctima identificada como Yesenia Hall, de 42 años, fue apuñalada en el cuello y el torso y su hijo de 16 años en el cuello y la espalda alrededor de las 6:30 de la mañana en su apartamento en Sherman Ave. en Highbridge, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La vecina Shantrice Diamond, de 17 años, manifestó que estaba medio dormida cuando escuchó los gritos y el sonido de algo pesado, como un mueble, cayendo.

“Oí al novio gritar: ‘¡Te voy a apuñalar!'”, recordó la adolescente. “Oí la voz de la mujer. Gritaba de dolor. Gritaba: ‘¡Alto! ¡Alto!’. Después dijo: ‘¡Me voy a morir, me voy a morir!’, y como dos minutos después no oí nada más que silencio”.

Cuando Diamond escuchó los gritos “horribles”, despertó a su madre. La mujer vio “sangre debajo de la puerta” y le dijo a su hija que llamara a la policía, de acuerdo con lo que contó.

Esperaron hasta que oyeron al apuñalador cerrar la puerta principal antes de salir, indicó e informó New York Post.

“Si yo hubiera salido y él estuviera huyendo de la escena, soy testigo, así que él también me habría apuñalado”, señaló la adolescente.

Cuando los funcionarios abrieron la puerta de su vecina, Diamond dijo: “Había sangre en las paredes, sangre en el suelo, como cerca del dormitorio. Había sangre por todas partes”.

El sujeto de 45 años que supuestamente llevó a cabo el asesinato se cambió de ropa y escapó, dijo NYPD.

El sospechoso fue visto por última vez vistiendo un chaleco de neón y un casco en un sitio de construcción en 163rd Street y College Avenue, expresaron las autoridades.

Los funcionarios dijeron que la pelea era de naturaleza doméstica.

“Vi al niño”, dijo la adolescente. “Aún estaba consciente, pero parecía aturdido, como si estuviera a punto de desmayarse. Lo sacaron en una silla, todo ensangrentado. Le goteaba sangre de la boca, tenía el cuello ensangrentado hasta la ropa y los pies. La cara estaba muy, muy ensangrentada”.

En el pasado, ella había escuchado al atacante decirle a Hall” “Te voy a estrangular” o como si fuera a golpearla, apuntó.

