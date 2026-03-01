Irán advirtió que devolverá un golpe “sin precedentes” a EE.UU. e Israel

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió este domingo que golpearán a Israel y Estados Unidos “con una fuerza sin precedentes”, en respuesta a la ofensiva lanzada por ambos países contra la nación persa, con la que mataron al ayatolá Ali Jameneí.

“Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y en varios países de Medio Oriente.

Horas antes, Larijani había adelantado, en declaraciones a la televisión estatal, que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo, que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años.

“Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, advirtió Lajirani.

“Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo”, sostuvo el funcionario, tras recordar que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

Tildan a Trump de promover “saqueo colonialista”

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un símbolo perfecto” del “saqueo colonialista” que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos, informó EFE.

Además, dijo que el republicano ha “caído en la trampa” de Israel al involucrarse en esta guerra, tras la ofensiva que ambos países iniciaron de manera conjunta el sábado.

“Israel busca la fragmentación de Irán. Cuando existe un país grande como Irán, con una historia antigua y un pueblo civilizado, Israel no tiene más opción que fragmentarlo para dominar la región“, añadió el secretario, que indicó que Washington se ha puesto bajo el dominio de Israel.

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con “una fuerza nunca antes vista” si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE.UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá.

Ataques contra bases estadounidenses

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del líder supremo israelí, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE.UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

Sigue leyendo:

– Irán declara 40 días de luto por muerte de Jameneí; promete venganza

– ¿Qué queda del programa nuclear de Irán y qué amenaza supone?

– Ataques de Irán contra Israel dejan un muerto y 121 heridos tras eliminación de Alí Jamenei