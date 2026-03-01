Matías Novoa habla del regreso a las telenovelas de su esposa Michelle Renaud

El actor chileno Matías Novoa se ha mostrado muy emocionado por el regreso de su esposa Michelle Renaud a las telenovelas en México, luego de haberse mudado a España a Milo, su primer hijo en común.

En una entrevista con el programa Hoy, el artista dijo que le da todo su respaldo a su pareja en esta nueva etapa. “Ahí estoy yo para apoyarla y por supuesto que retome su carrera lo antes posible porque sé que es su pasión y nos ayuda mucho”, comentó.

En la conversación, señaló que lo mismo ocurrió con él cuando quiso volver a actuar. “Lo mismo ahora pasó que le dije: ‘Mi amor, ya estuve con ustedes bastante tiempo, necesito trabajar ahora’. Y la misma comprensión tuvo y me dijo: ‘Sí, mi amor, pues ya vete a trabajar’”, indicó.

Acerca de la llegada de Milo, Matías Novoa señaló: “Me ha impresionado un poco porque, claro, después de 13 años vuelvo a ser papá y cuando llega Milo, o sea, me desarmé por completo“.

Confesó que muchas cosas tuvo que recordarlas por el largo tiempo que pasó para tener en su vida a un bebé. “Sentía que no sabía nada, o sea, porque se me había olvidado todo y me he vuelto… o sea, sí me volví muy protector. De hecho, Michelle me molestaba, me decía: ‘Es que tú estás muy aprensivo con él’”.

Matías Novoa habla del sueño que cumplió

El galán de telenovelas siente que vive un momento muy especial, pues uno de sus grandes sueños era tener una familia grande. “Yo siempre he querido, siempre quise esta familia. Dentro de mí siempre la había querido y ahora que la tengo puedo decir que lo más importante es la familia”.

En este sentido, añadió: “Los proyectos van y vienen, pero si tienes una familia sólida, sabes que tienes el apoyo ahí que te dan tus hijos… ver a tu hijo ahora Milo, bueno, que ya está caminando como loco, pero cuando empezó a dar los primeros pasos otra vez, vivir eso es una cosa hermosa”.

Sigue leyendo: