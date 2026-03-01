Messi y Donald Trump juntos: reportan visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Lionel Messi y Donald Trump. Este encuentro estaría cerca de darse de acuerdo con un reporte de la cadena ESPN. El Inter Miami habría recibido una invitación de la administración republicana para acudir a la Casa Blanca como campeón de la MLS.

Según una fuente del club a ESPN, la recepción ocurrirá la semana que viene, específicamente el 5 de marzo, cuando Inter Miami viaje a Washington para enfrentarse al D.C. United. No obstante, los detalles no han sido ultimados.

Aunque no ocurre de manera ininterrumpida, suele ser tradición que los campeones de los diferentes deportes en Estados Unidos (MLS, NFL, NBA, MLB o NHL) visiten la Casa Blanca tras conseguir el campeonato local.

El Inter Miami se uniría a una larga lista de equipos que han visitado la Casa Blanca. Sería la primera vez para el conjunto de Florida. El D.C. United fue el primer equipo de la MLS en visitar la Casa Blanca en 1998 tras su triunfo en la Copa.

El encuentro guarda cierta mística, ya que Donald Trump habría conocido a los considerados dos mejores de la historia en menos de tres meses.

Trump y Cristiano se reunieron el pasado 18 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca, durante una cena de gala organizada por el republicano y que coincidió con la visita del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán.

Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita. La reunión con Trump se dio el martes en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se dio semanas después de que el luso declarara en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

Sería la primera vez de Messi en la Casa Blanca y coincidiendo con Donald Trump tras ganar la MLS 2025 en diciembre luego de derrotar 3-1 a Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

No obstante, ‘La Pulga’ tuvo una oportunidad para asistir en enero de 2025, durante los últimos días del gobierno de Joe Biden. El demócrata eligió a Messi para otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad.

Sin embargo, el argentino no asistió a la ceremonia en la Casa Blanca, lo que dejó a Biden entregando el reconocimiento de manera simbólica.



