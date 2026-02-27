Así fue como fanáticos en Puerto Rico invadieron la cancha y derribaron a Messi [Video]

Inter Miami venció 2-1 al Independiente del Valle de Ecuador en un partido amistoso en Puerto Rico, y la seguridad se vio rebasada luego de que varios aficionados invadieron la cancha para acercarse a Lionel Messi.

يا لطيف يالفوضى pic.twitter.com/2z7MPUrhwe — Messi World (@M10GOAT) February 27, 2026

El argentino ingresó al campo en la parte complementaria, y cuando el encuentro expiraba (minuto 88’), comenzó el descontrol luego de que en un inicio dos jóvenes, uno de ellos con la playera del Barcelona, llegaron hasta él para tomarse fotografías y les firmó las camisetas.

La seguridad del estadio estaba tratando de contener a los invasores, pero uno de ellos que se había despojado de la playera abrazó por la cintura a Messi a la par que un elemento de seguridad lo atrapó, lo que provocó que el campeón del mundo cayera al césped.

Messi se reincorporó de inmediato visiblemente contrariado, y los guardias hicieron lo posible para multiplicarse e impidieron que alguien más llegara hasta el delantero.

What a shit show this is.



Both teams in black, fans storming the field, and they end up knocking over Messi. Wow.



https://t.co/DySCzml9SD — herculez gomez (@herculezg) February 27, 2026

20 mil aficionados presentes

La entrada fue de 20 mil aficionados para un partido que era parte de la pretemporada del Inter Miami pero se había pospuesto por una leve lesión del ‘10’.

El partido estaba pautado para las 21, pero comenzó con más de media hora de demora. Y los dos equipos salieron al campo con camiseta negra, lo que generó confusión entre los espectadores en el estadio y los que siguieron el amistoso por TV.

El partido estaba programado para el 13 de febrero, pero debió postergarse por la lesión muscular que había sufrido Messi durante un amistoso ante Barcelona de Ecuador. Por eso fue reprogramado para este jueves, cuando el público de Puerto Rico pudo disfrutar del astro argentino.

El Inter Miami venía de perder 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut por la Major League Soccer. La agenda no le da respiro a los dirigidos por Javier Mascherano, que este domingo volverán a jugar por la segunda fecha del certamen norteamericano: visitarán a Orlando City por el Clásico del Sol.

