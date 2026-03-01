Piden $12.68 millones de dólares por la casa vacacional de Cary Grant

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una propiedad en Palm Springs, California, que incluye una casa para huéspedes construida especialmente para el actor Cary Grant. La mansión está disponible por $12.68 millones de dólares.

Cuando Grant pudo disfrutar de su propia casa de huéspedes, esta mansión pertenecía a un amigo muy cercano, Charlie ‘Kewpie’ Rich, conocido por ser un poderoso hotelero. La relación de ambos era tan cercana, que incluso Grant se casó por cuarta vez en el Hotel Las Vegas Dunes, que le pertenecía a Rich.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe esta propiedad como un “complejo de estilo neoespañol, con pedigrí hollywoodense”. El agente encargado de su venta también usa la relación con el actor para hacerla más atractiva en el mercado. Dice: “Originalmente construida en 1928, cuenta con una importante casa de huéspedes construida para Cary Grant, quien posteriormente acuñó el nombre histórico de la finca”.

La propiedad ahora es conocida como ‘Villa Paradiso’ y aunque su construcción data de los años 20, aún se mantiene en buen estado gracias a arreglos en los que se ha tenido siempre en cuenta el diseño original y su esencia.

La casa principal tiene una extensión de 7,500 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre su diseño interior el listado destaca su “rotonda italiana con techos pintados a mano que conecta dos alas”.

Además de la casa principal hay tres estructuras más, incluyendo la casa de huéspedes construida para Grant.

Además de las comodidades en los interiores, esta propiedad ofrece extensas áreas verdes con varios espacios al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amgios. El mismo agente de bienes raíces termina el listado escribiendo: “La amplitud del terreno, las múltiples residencias y el diseño histórico preservado crean una oportunidad única de poseer una finca única”.

Hay que recordar que Grant fue uno de los actores más importantes de Hollywood durante el siglo pasado, destaca por haber interpretado personajes cómicos y también algunos thrillers de Alfred Hitchcock. También es considerado uno de los galanes más icónicos y perdurables de la historia del cine.

