Savannah Guthrie estaría considerando regresar a su casa en Nueva York

Ofialmente se ha cumplido un mes de la desaparación de la madre de Savannah Guthrie, Nancy Guthrie. En las últimas semanas ha habido algunos avences, pero aún nada concreto que de con el paradero de la mujer de 84 años.

Mientras todo esto pasa, la periodista ha considerado regresar a su hogar en Nueva York, junto con su familia, y dejar Tucson, Arizona, donde se ha residenciado desde la desaparición de su madre. En su momento se dijo que ella y su hermanos se estaban quedando en una casa valorada en $1.2 millones de dólares.

Fuentes policiales le revelaron a ABC News que los agentes del FBI a cargo del caso también podrían dejar los campamentos que montaron en la casa de Nancy en Tucson, y podrían ser trasladados a la sede del FBI más cercana. Esa oficina sería en Phoenix.

“El FBI mantendrá agentes en Tucson y continuará colaborando con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, pero muchos agentes regresarán a Phoenix para trabajar en el caso desde allí”, dijo la fuente.

Por otro lado, una fuente cercana a la periodista dijo: “No puede quedarse en Arizona para siempre. Sus hijos y su vida están en Nueva York. Es lo que su madre querría que hiciera. Nancy era la mayor animadora de Savannah”. Durante estos días incluso se llegó a cuestionar si regresaría alguna vez como presentadora del programa ‘Today’.

Hay que recordar que Savannah vive en una casa ubicada en Brooklyn Heights, Nueva York, que está valorada en $11 millones de dólares.

Hasta la fecha, Savannah ha compartido varios videos en redes sociales dirigidos a los secuestradores, ha accedido a pagar por información, incluso rescates no verificados, pues desde que se hizo pública la desaparición ella, medios de comunicación y autoridades han recidido distintas cartas de rescate, pero todas parecer ser falsas.

Las autoridades investigan el caso como un secuestro, incluso encontraron manchas de sangre dentro de la propiedad de la mujer de 84 años. La periosita y sus hermanos aún creen que puede ocurrir un milagro, pero también son conscientes de la edad y del estado de la salud de su madre, por lo que incluso han admitido que es posible que ya haya fallecido.

