FBI extiende busca a México de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie

La búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, se extendió a México luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) notificara a autoridades mexicanas sobre su posible presencia en el país. La mujer, de 84 años, fue secuestrada el 31 de enero en Tucson, Arizona.

De acuerdo con el portal TMZ, la agencia estadounidense solicitó a corporaciones policiales mexicanas difundir la alerta, ante la hipótesis de que la víctima pudo haber sido trasladada al sur de la frontera días después de ser secuestrada. Investigadores consideran que el cruce no ocurrió el mismo día del secuestro, ya que la revisión de cámaras de la Patrulla Fronteriza no arrojó indicios inmediatos.

Difusión de ficha en México

En territorio mexicano, colectivos como Madres Buscadoras de Sonora compartieron la ficha de búsqueda para apoyar a la familia. La periodista ha difundido mensajes en video en los que pide a los captores “hacer lo correcto” y liberar a su madre.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa en Arizona y reportada como desaparecida al día siguiente. Padece afecciones cardíacas y requiere medicación diaria para la presión arterial, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.

Exigencias de rescate y advertencias

Según TMZ, los captores enviaron una cuarta exigencia de rescate por 6 millones de dólares en una criptomoneda distinta al bitcoin. El mensaje fue descrito como sofisticado e incluyó advertencias gráficas sobre las consecuencias de no realizar el pago.

Harvey Levin, fundador del portal, pidió al remitente que entregue pruebas de vida a cambio de la recompensa oficial. El FBI advirtió que cualquier intento de estafa contra la familia será castigado con penas federales.

Avances en la investigación

En Arizona, autoridades localizaron un guante con ADN a dos millas de la vivienda de la víctima, el cual coincide con prendas que vestía el sospechoso captado en cámaras de seguridad. El hombre es descrito como de entre 1.75 y 1.78 metros de estatura, complexión media y portaba una mochila de senderismo Ozark Trail de 25 litros.

Equipos especializados revisan ventas de equipo táctico en tiendas como Walmart y armerías de Tucson para identificar al presunto responsable.

El director del FBI, Kash Patel, recordó en redes sociales que sigue vigente una recompensa de 100 mil dólares por información que permita localizar a Nancy Guthrie.

