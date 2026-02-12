Savannah Guthrie y sus hermanos se refugian en una mansión de Arizona

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie, quien fue secuestrada hace más de una semana, continúa. Ahora, se ha informado que la periodista y sus hermanos se están refugiando en una mansión de Arizona.

Se dice que la nueva propiedad en la que están viviendo está valorada en $1.2 millones de dólares. Además, les ofrece privacidad y seguridad en estos tiempos difíciles que están atravesando.

Según ‘New York Post’, los tres hermanos decidieron refugiarse en esta mansión porque las cámaras de los medios asechaban la propiedad de Annie, hermana de la periodista, donde estaban residenciados originalmente.

La casa de Annie está valorada en $675,000 dólares y está muy cerca de la casa de su madre. Incluso, esta propiedad ha sido revisada por las autoridades un par de veces y por eso los medios de comunicación han decidido estar presentes en el lugar.

Al mismo tiempo que los hermanos se han trasladado a otra propiedad, también se han revelado nuevos hallazgos sobre el caso. Y aunque no está resuelto, es mucho más de lo que se tenía el pasado domingo, cuando se cumplió una semana de la desaparición.

Por ejemplo, el martes 10 de febrero se compartió un video en el que se ve a un individuo con máscara de esquí, guantes, una mochila y una funda de pistola en la puerta de la casa de Nancy Guthrie. En el video se le ve intentando tapar la cámara de la entrada.

Tiempo después de la difusión del video se capturó a un sospechoso, pero este fue liberado poco tiempo después.

Por otro lado, también se ha revelado que la sangre que fue encontrada en la entrada de la propiedad sí pertenece a la madre de la periodista. Esto quiere decir que está herida, lo que se suma a la preocupación que tienen sus hijos, pues Nancy tiene 84 años y necesita de medicación diaria.

Desde que se anunció el secuestro, las autoridades, medios y la periodista han recibido varias cartas de rescate, pero aún no han podido comprobar cuál es la verdadera y tampoco han obtenido ninguna fe de vida de Nancy. El pasado lunes, por ejemplo, se venció uno de los plazos de solicitud de rescate que habían recibido.

Sigue leyendo:

• Autoridades aún no tienen sospechosos para el caso de la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

• Savannah Guthrie accedió a pagar por la liberación de su madre

• Savannah Guthrie pide fe de vida de su madre secuestrada