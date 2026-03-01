Secretario de Defensa promete destruir la Armada iraní y su producción de misiles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que las fuerzas militares de su país desmantelará la Armada de Irán y su infraestructura de proyectiles luego del lanzamiento de la operación conjunta con Israel que busca impedir que el gobierno de Teherán desarrolle armamento nuclear.

A través de su cuenta en X, Hegseth explicó que la acción militar responde a las amenazas directas contra la seguridad estadounidense. Según el jefe del Pentágono, el operativo actual representa el movimiento “más letal, complejo y preciso de la historia”.

“No toleraremos que se lancen potentes misiles contra el pueblo estadounidense. Esos misiles serán destruidos, junto con la producción de misiles de Irán. La Armada iraní será destruida. Y, como el presidente (Donald) Trump ha dicho toda su vida, Irán nunca tendrá un arma nuclear”, puntualizó el secretario de Defensa.

Overnight, on President Trump’s orders, the Department of War commenced OPERATION EPIC FURY — the most lethal, most complex, and most-precision aerial operation in history.



The Iranian regime had their chance, yet refused to make a deal — and now they are suffering the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 28, 2026

​Justificación del conflicto y cese de negociaciones

​La ofensiva militar se produce apenas cuarenta y ocho horas después de que finalizara una tercera ronda de conversaciones en Ginebra sobre el programa atómico iraní. EE.UU. argumentó que el régimen persa desaprovechó las instancias diplomáticas para alcanzar un acuerdo. Hegseth vinculó la operación con una respuesta histórica a las acciones de la república islámica.

​“Durante casi cincuenta años, Irán ha atacado y asesinado a estadounidenses, buscando siempre las armas más poderosas del mundo para promover su causa radical. Anoche, a diferencia de cualquier otro presidente anterior, el presidente Trump comenzó a ocuparse de este cáncer”, apuntó el secretario.

​Muerte de Jameneí y continuidad de ataques

​El anuncio de estas medidas coincide con la confirmación, por parte del presidente Donald Trump, del fallecimiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei como consecuencia directa de los bombardeos. El mandatario estadounidense instó a los ciudadanos iraníes a retomar el control de su nación tras décadas bajo el mando de los ayatolás, indicó EFE.

“EE.UU. no inició este conflicto, pero lo terminaremos. Si matas o amenazas a estadounidenses en cualquier parte del mundo, como ha hecho Irán, te daremos caza y te mataremos”, sentenció Hegseth. La Casa Blanca confirmó que los ataques sobre territorio persa se mantendrán activos durante toda la semana.

