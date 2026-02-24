Hombre de 31 años enfrenta cargos por apuñalamiento mortal en el condado de Cobb, Georgia

Un hombre hispano de 31 años fue arrestado por su presunta participación en un apuñalamiento que derivó en la muerte de una persona, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo, según informó el Departamento de Policía del Condado de Cobb.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Pedro De Jesús González Martínez, acusado de asesinato y agresión agravada en relación con la muerte de Alexis López Hernández, también de 31 años. El incidente se registró en el Eden Gate Mobile Home Park, ubicado en Marietta.

De acuerdo con la policía, Hernández fue encontrado cerca de una de las viviendas del complejo con una herida de arma blanca. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde murió a causa de las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre lo que pudo haber provocado el altercado que terminó en el apuñalamiento.

Piden apoyo a la población

González Martínez fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Cobb, donde permanece bajo custodia. La policía indicó que la investigación sigue activa y que no se ha confirmado si hay más personas involucradas en el incidente.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante sobre el caso se comunique con la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía del Condado de Cobb al (770) 499-3945.

Este hecho se suma a los reportes recientes de violencia con armas blancas en el área, y las autoridades han reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para resolver crímenes graves y garantizar la seguridad en la comunidad.

El Eden Gate Mobile Home Park, donde ocurrió el apuñalamiento, se encuentra bajo vigilancia mientras continúan las investigaciones. Los residentes del complejo expresaron su preocupación por la seguridad y la rapidez de la respuesta policial ante este tipo de incidentes.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la relación entre el sospechoso y la víctima, ni las posibles circunstancias que llevaron al apuñalamiento. La policía enfatiza que cualquier información adicional puede ser crucial para esclarecer los hechos y determinar la dinámica del crimen.

Las autoridades del condado de Cobb mantienen abierta la investigación y aseguran que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que el caso avance conforme a la ley, protegiendo a la comunidad y a los involucrados en el proceso legal.

