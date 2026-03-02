DT de España pide cambiar sede de la Finalissima por conflicto en Medio Oriente

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que, si la Finalissima no puede celebrarse en Qatar debido a la escalada bélica en Oriente Medio, lo más prudente sería trasladar el partido a otra sede.

“Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad”, expresó De la Fuente en declaraciones a Radio Nacional de España.

El técnico sostuvo que un eventual cambio de escenario no alteraría significativamente la planificación deportiva, ya que la logística sería prácticamente la misma, salvo el desplazamiento hacia Catar.

El compromiso, que enfrentaría a las selecciones de España y Argentina el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail, quedó bajo incertidumbre tras el conflicto generado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, una crisis que ha impactado a varios países de la región.

La Finalissima, que reúne a los campeones de Europa y Sudamérica, se encuentra ahora en etapa de evaluación mientras los organizadores analizan alternativas ante la delicada situación internacional.

