Bill Clinton afirma sobre el caso Epstein: “No vi nada y no hice nada malo”

El expresidente Bill Clinton afirmó no haber hecho “nada malo” ni visto “nada” sobre la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein.

“Sé lo que vi y, más importante, sé lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante, sé lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo”, dice el mensaje de apertura de los cuestionamientos ante el Comité de Supervisión y Gobierno de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano James Comer (Kentucky).

En un mensaje publicado en X, al igual que su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, el exmandatario afirmó que, de haber sabido las actividades de Epstein, él mismo lo hubiera denunciado.

“Como alguien que creció en un hogar con abuso doméstico, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo y liderado el llamado a la justicia por sus crímenes, no por acuerdos preferenciales”, afirmó.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Clinton fue citado a declarar, luego de que su nombre aparece cientos de veces en los archivos de Epstein, al igual que en varias fotografías.

Es la primera vez que un expresidente de los EE.UU. es llamado a rendir testimonio en un caso de alto impacto como el de Epstein, pero desde hace años el nombre de Bill Clinton ha sido relacionado con la investigación.