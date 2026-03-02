El dúo dinámico: por qué las ensaladas son la mejor combinación de la carne

La proteína es clave para una alimentación saludable; sin embargo, por sí sola no ofrece el mismo impacto de beneficios para la salud si no se acompaña de fibra y vegetales verdes. Por ello, las ensaladas se convierten en herramientas fundamentales para potenciar la nutrición diaria.

Más allá de la creencia de que todo lo verde es saludable, el Dr. Carlos Jaramillo —graduado en la Universidad de Harvard y pionero en la medicina funcional— explica que los vegetales no son intrínsecamente “buenos” o “malos”. Su efecto dependerá del estado de la microbiota intestinal de cada persona; bajo esta premisa, el doctor recomienda “la ensalada perfecta”.

En una charla en su canal de YouTube, profundiza sobre los tipos de vegetales que debe incluir una ensalada, cómo funcionan en el organismo y cuál es la combinación ideal para aprovechar al máximo sus nutrientes.

Optimiza tu longevidad con el consejo del Dr. Sebastián La Rosa: la base de una vida larga es el equilibrio entre proteínas de calidad y fibras densas. Crédito: Shutterstock

Mientras que El Dr. Sebastián La Rosa, médico argentino experto en longevidad y divulgador en redes, promueve combinar carnes (especialmente proteínas como pescados, mariscos y carnes blancas o rojas moderadas) con ensaladas y vegetales abundantes como base de una dieta óptima para vivir más y mejor.

Grupos de vegetales y sus beneficios: 5 grupos de verduras medicina

Lo primero que aclara Jaramillo es que el error general es pensar que “si es verde, es saludable” y que funciona para todos. “Desafortunadamente, eso no funciona así. Las verduras son una herramienta terapéutica maravillosa, pero como toda herramienta: mal usada falla, bien usada transforma. La clave no es necesariamente comer un montón, sino comer las correctas para el momento correcto”, afirma.

Explica que las verduras deben cumplir funciones específicas: desinflamar, mejorar la sensibilidad a la insulina, apoyar la microbiota o ayudar a la desintoxicación hepática. Para lograr una ensalada perfecta, es importante conocer los componentes que tienen efectos reales en el organismo:

Crucíferas

Verduras como brócoli, coliflor, coles de Bruselas, rúcula, son más que vegetales son “medicina metabólica” por contener sulforafano e indoles, ideales para la función hepática, hormonal y tiroidea. La recomendación a la hora consumirlas es mejor cocidas ligeramente.

Hojas verdes

Los vegetales de hoja verde son bien valorados por su densidad nutricional. Las espinaca, acelga y diente de león son ricas en magnesio y clorofila. Este perfil los hacer excelentes aliados para la sensibilidad a la insulina y el tránsito intestinal.

Aliáceas

Alimentos como el ajo, cebolla, puerro son ricos en alicina. Por esta razón son potentes para la inmunidad, la microbiota y el control de la glucosa.

Raíces

Verduras como zanahoria, remolacha o nabo, aportan fibra y antioxidantes que mejoran el óxido nítrico (salud arterial). Se recomiendan cocidas y en porciones moderadas.

Mientras que los fermentados como el chucrut y el kimchi, funcionan como una terapia intestinal para mejorar la inmunidad y el eje intestino-cerebro.

¿Por qué a veces las verduras “caen mal”?

Jaramillo explica que a mucha gente las ensaladas grandes y crudas le caen mal, no porque la fibra sea mala, sino porque el intestino ya viene inflamado.

También influye el consumo de licuados diarios que eliminan la masticación, la cual es vital para estimular las enzimas digestivas. Sin masticar, no preparas tu digestión y eso genera gases, distensión y mala asimilación de nutrientes. Recalca que no es que el vegetal sea malo, es que el entorno intestinal puede estar dañado:

Falta de masticación: Beber las verduras en licuados impide la estimulación de enzimas digestivas. Intestino inflamado: El exceso de fibra cruda en un intestino con sobrecrecimiento bacteriano (SIBO) o gastritis puede causar gases y distensión. La lechuga: El Dr. Jaramillo menciona que no la consume porque aporta muy pocos nutrientes en relación con el tiempo que toma masticarla.

Cuáles son las reglas de oro para comer vegetales

Para Jaramillo la clave esta en la variedad sobre volumen, ya que esmejor comer distintos tipos que un tazón gigante de lo mismo. Otro pilar clave para mejorar la digestión de las verdura es una cocción inteligente, por lo que cocinar ligeramente puede eliminar antinutrientes, mejorar el sabor y facilitar la digestión.

Las ensaladas se deben combinan siempre con proteína y grasas saludables (aceite de oliva, aguacate) para mejorar la absorción. Cada persona es un universo por lo que hay que estar atentos y aplicar la regla: si algo te inflama, ajusta la cantidad o el método de cocción.

La ensalada perfecta del Dr. Jaramillo

Para que una ensalada sea sostenible y deliciosa, debe tener texturas y contrastes. Esto se puede lograr con recomendaciones sencillas:

Base de Verdes: Rúcula, kale o espinaca (evita la lechuga tradicional).

Rúcula, kale o espinaca (evita la lechuga tradicional). Complementos: Máximo 2 o 3 vegetales adicionales (tomate, zanahoria cocida, apio).

Máximo 2 o 3 vegetales adicionales (tomate, zanahoria cocida, apio). Toque Dulce: Pequeños trozos de dátiles, higos, manzana o durazno salteado en mantequilla.

Pequeños trozos de dátiles, higos, manzana o durazno salteado en mantequilla. Crocancia: Nueces de temporada para aportar grasas buenas.

Nueces de temporada para aportar grasas buenas. Aderezo: Mayonesa casera (huevo + aceite de oliva) o una crema de aguacate con aceite de oliva.

Las verduras son información biológica. No se trata de comer perfecto, sino de comer con criterio y sabor, de comer delicioso. La clave está en elegir bien las verduras, para comer mejor y funcionar mejor.

