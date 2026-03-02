Floyd Mayweather anuncia combate ante kickboxer Mike Zambidis previo a revancha con Pacquiao

El excampeón mundial Floyd Mayweather Jr. anunció que disputará una pelea de exhibición ante el kickboxer griego Mike Zambidis en junio de 2026 en el Telekom Center de Atenas, Grecia, como antesala de su esperada revancha frente a Manny Pacquiao.

Mayweather, de 49 años, confirmó que volverá a enfrentar al filipino de 47 el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, cuando salga nuevamente del retiro para un combate profesional que pondrá en juego su invicto de 50-0.

“2026 ya se perfila como un año emocionante para mí”, publicó Mayweather en sus redes sociales para promocionar su combate con el griego de 45 años, quien es un excampeón del kickboxing que se retiró hace más de una década y presume en su historial 18 títulos mundiales y 87 nocauts.

Desde que cerró su carrera profesional en 2017 tras derrotar a Conor McGregor, Mayweather ha protagonizado múltiples combates de exhibición ante figuras como el influencer Logan Paul o el kickboxer japonés Tenshin Nasukawa, además de Don Moore, Mikuru Asakura, Deji, Aaron Chalmers y John Gotti III.

