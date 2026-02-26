Boxeador Rubén Castillo muere a los 68 años en California tras batalla contra el cáncer

Rubén Castillo, cuatro veces contendiente al título mundial y figura emblemática del boxeo, murió el pasado miércoles a los 68 años en California tras una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada públicamente por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien expresó profundo pesar y destacó la calidad humana de Castillo.

“Estoy profundamente triste por el fallecimiento de Rubén Castillo. Qué hombre tan maravilloso. Enfrentó a tantos grandes en el ring, y aun así era un amigo increíble. Amable, alegre, siempre feliz, siempre gracioso”, dijo Sulaimán en un video publicado en sus redes sociales.

Castillo, que tenía el apodo de ‘El Conquistador’, murió el pasado miércoles en Beaumont, California, rodeado de sus seres queridos. El nacido en Lubbock, Texas, había estado batallando contra el cáncer, pero todavía no se han conocido detalles sobre su enfermedad.

Castillo, que nació en 1957, empezó su carrera profesional en 1975 con un nocaut en el cuarto asalto ante Frank Castro en su debut.

El peleador de 5’8’’ tuvo peleas memorables y disputó cuatro veces el título mundial ante leyendas como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Alexis Argüello y Juan Laporte.

Nunca pudo ganar el título mundial, pero era considerado un campeón sin corona. En su carrera, Castillo se retiró varias veces antes de colgar los guantes definitivamente en 1997 con un récord de 67-10 (37 KOs).

Luego de bajarse del ring, siguió ligado al boxeo como comentarista, junto al legendario Chick Hearn, narrando peleas para ASPN. También actuó en la película de 1988 ‘Fists of Steel’.



