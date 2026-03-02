Guardia Revolucionaria de Irán advierte a los estadounidenses: “No estarán a salvo ni siquiera en sus hogares”

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este lunes a los ciudadanos estadounidenses al asegurar que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, en el tercer día del conflicto armado que se intensificó tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La amenaza fue difundida por la televisión estatal iraní a través de un comunicado de la Fuerza Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones exteriores. En el mensaje, el cuerpo militar afirmó que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y reiteró que los estadounidenses no estarán seguros “ni siquiera en sus propios hogares”.

El conflicto se ha ampliado en las últimas horas con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Según información publicada por la agencia AP, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que la campaña militar podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque advirtió que está preparado “para durar mucho más que eso”.

De acuerdo con el mandatario, los objetivos incluyen destruir las capacidades de misiles de Irán, eliminar su poder naval, impedir que desarrolle un arma nuclear y frenar el respaldo a grupos aliados como el Hezbolá libanés, que ha lanzado misiles contra Israel.

“Esta fue nuestra última y mejor oportunidad de atacar y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen”, declaró Trump.

Refugios considerados seguros, como Dubái, han sido alcanzados por bombardeos; cientos de miles de pasajeros permanecen varados por la cancelación de vuelos y los precios del petróleo registraron fuertes alzas.

Países aliados de Washington se comprometieron a colaborar para interceptar misiles y drones iraníes.

El ejército estadounidense informó que bombarderos furtivos B-2 atacaron instalaciones de misiles balísticos con bombas de 900 kilos. Trump aseguró además que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos y que el cuartel general naval del país quedó prácticamente destruido.

En medio de los enfrentamientos, el Comando Central de Estados Unidos indicó que Kuwait derribó por error tres aviones F-15E estadounidenses durante un ataque iraní con misiles balísticos, drones y aeronaves. Los seis pilotos lograron eyectarse y se encuentran estables.

La Media Luna Roja Iraní reportó al menos 555 muertos por la operación estadounidense-israelí. En Israel se confirmaron 11 fallecidos tras impactos de misiles iraníes.

Hezbolá también intervino en los combates, y los ataques cruzados en Líbano dejaron más de dos decenas de muertos. Además, se reportaron cuatro soldados estadounidenses fallecidos, así como víctimas en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

En Teherán, la situación es tensa. Testigos citados por AP describen calles casi vacías y a la población resguardándose durante los bombardeos. La fuerza paramilitar Basij instaló puestos de control en distintos puntos de la capital.

n la ciudad norteña de Babol, un estudiante que pidió anonimato relató que la policía antidisturbios patrulló las calles tras conocerse la muerte de Jamenei. “No sabemos si alegrarnos por la eliminación de quienes nos oprimen o guardar silencio ante la guerra y el terror que estamos viviendo”, expresó.

Aunque Trump ha dejado abierta la posibilidad de dialogar con un eventual nuevo liderazgo iraní, desde Teherán se afirmó que no habrá conversaciones. El principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, escribió en la red social X: “No negociaremos con Estados Unidos”.

