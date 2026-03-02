Tres aviones F-15 estadounidenses se estrellaron en Kuwait

El Comando Central del Ejército de EE. UU. (Centcom) confirmó este lunes que tres de sus aeronaves militares se accidentaron en Kuwait. Según el reporte oficial, los aviones fueron derribados por error por los sistemas de defensa de Kuwait en un incidente de “fuego amigo”.

Los cazas involucrados son tres modelos F-15E Strike Eagle, los cuales participaban en la denominada Operación Furia Épica dirigida contra Irán. El Centcom detalló que el suceso ocurrió en un contexto de alta actividad bélica.

“Durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE. UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, indicó el Centcom.

Tripulantes lograron sobrevivir

Pese al impacto, el organismo informó que los tripulantes lograron eyectarse a tiempo. Actualmente, se encuentran en “condición estable” bajo supervisión médica. Por su parte, el coronel Saud Al-Atwan, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, ratificó que los sobrevivientes fueron trasladados a un centro hospitalario tras la caída de las naves.

El anuncio de los aliados contrasta con la información difundida desde Teherán. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, se adjudicó el derribo de una de las unidades:

“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio aéreo del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, dijo la Guardia iraní.

Sin embargo, el Centcom agradeció públicamente el apoyo de las fuerzas de defensa de Kuwait y el reconocimiento de su responsabilidad en el error táctico durante las operaciones en curso.

Balance de víctimas y contexto de la operación

Este incidente se enmarca en la escalada de bombardeos iniciada el pasado sábado por EE. UU. e Israel contra objetivos en Irán, incluyendo Teherán.

Según datos de la Media Luna Roja, estas acciones han causado al menos 555 muertes. En el bando israelí se reportan 10 fallecidos, mientras que el balance estadounidense registra tres militares muertos y cinco heridos por ataques previos.

Paralelamente, Israel extendió su ofensiva hacia el Líbano contra Hizbulá, dejando un saldo de 31 fallecidos y 149 heridos en Beirut y el sur del país durante la madrugada de este lunes.

