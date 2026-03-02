Sube a cuatro el número de militares estadounidenses que murieron en ataque cotra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ratificó este lunes el fallecimiento de un cuarto militar durante el desarrollo de la operación “Furia Épica” en territorio iraní. Según el reporte oficial, el uniformado murió a causa de las lesiones sufridas el pasado sábado durante la fase inicial de la ofensiva diseñada para deponer al régimen de Irán.

Esta muerte se suma a las tres bajas confirmadas por el mando militar durante la jornada del domingo. Hasta el momento, el balance de las fuerzas estadounidenses registra cuatro fallecidos y cinco heridos de gravedad, además de un número indeterminado de efectivos con lesiones leves por metralla y conmociones cerebrales que ya se encuentran en proceso de reincorporación a sus funciones.

Mantienen identidad de los fallecidos

La institución informó que los nombres de los militares fallecidos se harán públicos únicamente después de transcurridas 24 horas desde la notificación formal a sus familiares.

“Las principales operaciones de combate continúan y nuestra labor de respuesta continúa”, señaló el Centcom respecto al estatus de la misión.

Los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado, resultando en la muerte del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Incidentes de fuego amigo

En el marco de este conflicto, el Centcom también aclaró el incidente relacionado con tres aeronaves estadounidenses accidentadas en Kuwait. La investigación determinó que los aviones fueron derribados por “fuego amigo” proveniente de las defensas kuwaitíes. El informe indica que las tripulaciones lograron eyectarse con éxito y su condición de salud es estable.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares de la potencia norteamericana.

