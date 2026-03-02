Jefe del Estado Mayor de EE.UU. afirma que operaciones en Irán “llevarán tiempo”

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró este lunes que las operaciones militares contra Irán “llevarán algo de tiempo” para alcanzar los objetivos, requerirán “trabajo duro” y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas.

“Esta no es una operación de un día. Costará algo de tiempo alcanzar los objetivos del Comando Central y la fuerza conjunta que han sido asignados. En algunos casos requerirá trabajo difícil y duro. Esperamos asumir nuevas pérdidas, pero como siempre trabajaremos para minimizarlas”, indicó en una rueda de prensa en el Pentágono.

Caine aseguró que el operativo está “escalando” después de 57 horas continuadas de operaciones militares que, dijo, son parte de la “fase inicial” y que requerirán el envío de nuevas tropas en el futuro.

“Hemos sido sistemáticos en los ataques a los iraníes: centro de mando y control, infraestructuras, fuerzas navales, lugares de misiles balísticos e infraestructura de inteligencia”, indicó Caine, que reveló que también están realizando ciberataques.

“El impacto combinado de estos ataques es rápido, preciso (…) y ha resultado en el establecimiento de superioridad aérea”, añadió el general.

