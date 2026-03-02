Kylian Mbappé en duda para la Champions League tras confirmarse que sufre un esguince de rodilla

El Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé seguirá un “tratamiento conservador” para intentar superar los problemas en la rodilla izquierda que sufre desde el pasado mes de diciembre.

El club blanco comunicó que se ha tomado esta decisión después de que el jugador haya pasado consulta con médicos especialistas de Francia, que ratifican el tratamiento que se estaba llevando con el futbolista galo, descartando de momento una operación.

Este comunicado es el primer parte médico que emite el Madrid desde la recaída de Mbappé y después de que el pasado miércoles causara baja contra el Benfica por el agravamiento de las molestias en la rodilla que arrastra y que le han hecho parar por tercera vez esta temporada.

La entidad merengue expuso lo siguiente en el comunicado:

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”.

En duda para enfrentar al Manchester City

En cuanto a si el internacional francés estaría de vuelta a tiempo para enfrentarse al Manchester City en cualquiera de las dos citas, Arbeloa dijo a los periodistas: “Iremos viendo, día a día. Él verá cómo se siente y cómo se recupera y evoluciona”.

El técnico del Bernabéu añadió: “Ahora mismo es mejor no dar un plazo. Veremos cómo se siente y, en base a eso, decidiremos”.

“Queremos que vuelva al 100 %, y cuando eso ocurra, estará de vuelta”.

El tono cauteloso de Álvaro Arbeloa sugiere que el Real Madrid no está dispuesto a correr riesgos con su delantero franquicia, especialmente dado el apretado calendario que se avecina y que, entre los dos duelos europeos, los blancos también recibirán al Elche en liga antes de viajar a Inglaterra.

El periodo inmediato concluye con un derbi de LaLiga de alto voltaje contra el Atlético de Madrid, un partido que podría tener implicaciones significativas en la lucha por el título en España.

