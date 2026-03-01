Iraníes celebran en Nueva York tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei

Cientos de iraníes y simpatizantes se congregaron este domingo cerca de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y marcharon hacia el oeste hasta llegar a Times Square para celebrar lo que describieron como un momento histórico para su país.

La movilización, reportada por ABC7, estuvo marcada por escenas de emoción y esperanza ante la posibilidad de un cambio político en Irán. Muchos asistentes dijeron sentirse sobrepasados por la magnitud del momento.

“Este régimen lleva 47 años matando a mi pueblo, a los estadounidenses y a Israel. Lo han puesto en evidencia”, afirmó Amir a ABC7, en referencia al fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei.

Varios manifestantes expresaron su deseo de que su muerte abra paso a una transformación profunda en el liderazgo del país. El organizador Reza Ebrahimi señaló que espera que, una vez que el actual sistema termine, “se unirán al pueblo que es libre”.

El sentimiento fue compartido por participantes de distintos orígenes. Harry Brodsky, residente en West Orange, dijo que quienes “aman la justicia y la paz” deben enfrentar al régimen iraní.

Aunque reconoció temores por posibles represalias tras los ataques militares recientes, aseguró que seguirá participando en las concentraciones. “Es lo más pequeño que podemos hacer para ser valientes”, declaró.

Doran Pooladi, quien creció en Shiraz, una ciudad localizada en el suroeste de Irán, afirmó que sueña con regresar a su país sin miedo. “No puedo esperar a volver a visitar mi país sin temor a que me arresten o me maten por no cubrirme el cabello”, dijo al medio neoyorquino.

La manifestación del domingo contrastó con la registrada el día anterior en la misma ciudad. El sábado, cientos de personas se reunieron en Times Square para rechazar la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó CBS News.

Manifestantes en Nueva York rechazaron la intervención estadounidense. Foto: Kena Betancur / AP

En ese acto, que llegó a congregar a cerca de 1,000 asistentes, los participantes cuestionaron la legalidad de la operación y criticaron que no contara con autorización del Congreso.

“Ningún presidente puede atacar o bombardear a otro país sin el permiso del Congreso”, dijo una manifestante citada por The Guardian, medio que también reportó protestas similares en otras ciudades del país.

Organizaciones como la Coalición ANSWER, el Consejo Nacional Iraní Estadounidense y CodePink convocaron movilizaciones contra la intervención.

Sigue leyendo:

• Nuevo liderazgo iraní estaría abierto a dialogar con Trump mientras continúan los ataques

• Israel ataca el corazón de Teherán e Irán asegura que vengará la muerte de Jameneí

• Trump: “Todo el mando militar de Irán ha desaparecido”