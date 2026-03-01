Protestaron en Times Square contra la ofensiva militar en Irán: “Es una cosa atroz tras otra”

Ciudadanos se concentraron el sábado en Times Square, en Nueva York, para rechazar los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. La manifestación, que en su punto más alto reunió a cerca de 1,000 asistentes, fue una de varias convocadas en distintas ciudades del país, informó CBS News.

La protesta comenzó pocas horas después de que se conociera la operación militar en territorio iraní. Los asistentes cuestionaron la decisión de la administración del presidente Donald Trump y denunciaron que la acción no fue autorizada por el Congreso.

“Es una cosa atroz tras otra, pero ¿ahora una guerra sin consultar al Congreso?”, dijo a CBS News la manifestante Betsy Robinson.

El organizador Mike Chrisemer afirmó que existe “una amplia base de la sociedad” que rechaza tanto los operativos migratorios como la intervención en Irán. Carla Reyes, otra organizadora, sostuvo que el pueblo iraní “tiene derecho a determinar su propio futuro”, mientras que Etan Maburakh, cuya familia emigró desde Irán a Estados Unidos, aseguró que aunque entiende el deseo de cambios políticos en su país de origen, “la guerra no es la solución”.

“Quiero ayuda real para los iraníes, no bombas”, declaró.

Los manifestantes marcharon desde Times Square hacia el West Side y luego a Columbus Circle, bloqueando el tránsito en varias avenidas. Algunos expresaron que la ofensiva es una distracción frente a problemas internos como la inflación.

Personas en Nueva York protestaron contra los ataques en Irán. Foto: Kena Betancur / AP

“Es agotador despertarse cada día con más malas noticias”, comentó otro participante.

De acuerdo con CBS News, los organizadores prevén nuevas movilizaciones en el área metropolitana en los próximos días. Las protestas se replicaron en otras partes del país.

The Guardian reportó concentraciones frente a la Casa Blanca y en distintas ciudades, tras difundirse la noticia de la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei en los bombardeos.

Decenas de actos fueron convocados por una coalición de organizaciones, entre ellas la Coalición Answer, el Consejo Nacional Iraní Estadounidense, CodePink y los Socialistas Democráticos de América.

“Ningún presidente puede atacar o bombardear a otro país sin el permiso del Congreso”, dijo al medio británico Sue Johnson, una de las asistentes, quien criticó que la decisión se haya tomado sin autorización legislativa.

Willie Cotton, residente de Brooklyn, expresó a The Guardian que se opone a que Irán desarrolle armas nucleares, pero también a los bombardeos estadounidenses. “Estados Unidos no interviene para beneficiar a la gente de allí; interviene por sus propios intereses”, afirmó.

Manifestantes en Nueva York rechazaron la intervención estadounidense. Foto: Kena Betancur / AP

Los organizadores difundieron un comunicado en el que calificaron la ofensiva como “un acto de guerra” y aseguraron que los ciudadanos “rechazan otra guerra interminable”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también criticó los ataques y los describió como una “escalada catastrófica”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto a legisladores demócratas, pidió al Congreso que actúe para frenar lo que consideraron un uso inconstitucional de la fuerza militar.

