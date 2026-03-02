Real Madrid pierde 0-1 ante Getafe y se marcha pitado del Santiago Bernabéu [Video]

Real Madrid perdió 1-0 ante Getafe en una noche en la que volvieron los silbidos al Santiago Bernabéu, al equipo blanco no le salió nada, las individualidades tampoco aparecieron y entregó el liderato de La Liga a Barcelona que tiene cuatro puntos de ventaja.

Getafe toma el Bernabéu y asi está el ambiente entre la afición Del Real Madrid y su equipo.



Hubo gritos de “Florentino dimisión”, una vez más.@cracks_oficial @bolavipcom pic.twitter.com/cP7q58TIWg — Lucas Cardenas Utrilla (@LucasCardenasU) March 2, 2026

Getafe comprobó que es uno de los rivales más incómodos del futbol español, sabe defender, aguantar la presión y con poco hace daño, su plan volvió a dar frutos ante el conjunto ‘Merengue’ al que le faltaron ideas para poder reaccionar y evitar un tropiezo bochornoso.

Vinícius Jr. intentó asumir el rol de líder ofensivo, como lo ha hecho en las últimas semanas, pero esta vez se encontró con una defensa férrea y con un David Soria inspirado bajo los palos. El brasileño lo intentó, pero no logró romper el muro azulón.

El tanto solitario de Martín Satriano en la primera parte fue suficiente para hundir al Madrid, que nunca encontró la manera de reaccionar con contundencia.

Más problemas para Real Madrid

Además de Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Éder Militao, Kylian Mbappé se perdió un encuentro que llega tras un sorteo de la Champions que acerca nuevamente al Manchester City al Bernabéu.

Recordemos que Real Madrid llegaba tras una sufrida victoria ante Benfica en la Copa de Europa. También después de una derrota contra Osasuna en Pamplona que hizo a los merengues perder el liderato del certamen a manos del Barcelona.

Jugadores como Franco Mastantuono o Álvaro Carreras se perderán el choque con Celta de Vigo dentro de algunos días por roja directa y acumulación de amarillas. Será el último partido antes del inicio de la quinta eliminatoria seguida entre Real Madrid y Manchester City desde el 2022 en la Copa de Europa.

Los merengues, que poco a poco recuperan nombres desde la enfermería, no pueden perderle más pisada al Barcelona en una lucha por LaLiga donde no hay margen de error.

💙🔝❤ ¡El @FCBarcelona_es amplía la ventaja esta jornada y es MÁS LÍDER de #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/AmuASqISjU — LALIGA (@LaLiga) March 2, 2026

