Reducen la condena de Sean ‘Diddy’ Combs por delitos sexuales

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs será liberado de prisión un mes antes de la fecha prevista tras ser condenado a más de cuatro años de prisión por delitos de transporte para ejercer la prostitución.

Medios de comunicación estadounidenses confirmaron que la Oficina Federal de Prisiones cambió la fecha de liberación del rapero y será puesto en libertad un mes antes de lo previsto. La fecha de liberación estaba prevista para el 4 de junio de 2028, ahora su nueva fecha será el 25 de abril de 2028.

Esta no es la primera vez que Combs consigue un cambio de fecha de su liberación. Inicialmente estaba previsto que Combs saliera en libertad el 8 de mayo de 2028. Luego se retrasó un mes hasta el 4 de junio de 2028.

La nueva fecha de liberación se fijó luego de que Combs fue ingresado a un programa de rehabilitación de adicciones tras su traslado a la prisión de baja seguridad de Fort Dix en Nueva Jersey. Tras su arresto en septiembre de 2024, Combs fue detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde permaneció hasta octubre de 2025 luego de su condena.

Tras su traslado a Fort Dix, Sean ‘Diddy’ Combs supuestamente se metió en problemas por consumir alcohol casero, según informó TMZ. También CBS informó que el músico fue amonestado por realizar una llamada entre tres personas, las cuales no están autorizadas.

En diciembre de 2025, los abogados del músico presentaron una apelación a su condena de 50 meses de prisión. De acuerdo con documentos del tribunal de apelaciones, los abogados exigieron su liberación inmediata y la revocación de la condena o una sentencia reducida.

El equipo legal de Combs afirma que los fiscales no lograron probar su caso contra él y afirma que el juez del caso impuso una sentencia severa que violó sus derechos constitucionales.

Combs fue acusado en septiembre de 2024 de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual mediante la fuerza, fraude o coerción y transporte para ejercer la prostitución. Tras el juicio, Combs se libró de los cargos graves de de conspiración y tráfico sexual, con los que enfrentaba cadena perpetua. Fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostutución y condenado a 50 meses de prisión.

