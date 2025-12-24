Sean ‘Diddy’ Combs exige su liberación inmediata en una nueva apelación

Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs introdujeron una nueva apelación ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos con respecto al caso del magnate musical que cumple condena por dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

En el documento los abogados argumentan que el tribunal debería ordenar su liberación inmediata y dictar una sentencia absolutoria o anular su condena y remitir el caso para una nueva sentencia.

El equipo legal de Combs defiende que la fiscalía no logró probar las acusaciones en contra del rapero y aseguran que las novias del rapero y otras personas involucradas participaron de manera voluntaria en los encuentros sexuales con el rapero, caracterizados por su duración de varios días y bajo los efectos de drogas.

En la apelación, Combs argumenta que la fiscalía no logró probar su caso y que sus novias y terceras personas eran adultas que participaron “voluntaria y entusiastamente” en los llamados “encuentros sexuales desenfrenados”, que consistían en encuentros sexuales de varios días de duración, bajo la influencia de drogas.

Alexandra Shapiro, abogada de apelaciones de Combs, aseguró que la sentencia de 50 meses de prisión que el juez Arun Subramanian impuso a Combs es “ilegal”. La abogada afirma que el juez basó su sentencia en los cargos de conspiración y tráfico sexual de los que Combs fue absuelto.

“El juez desafió el veredicto del jurado y encontró que Combs ‘coaccionó’, ‘explotó’ y ‘obligó’ a sus novias a tener relaciones sexuales y lideró una conspiración criminal”, se lee en el expediente.

La abogada aseguró que la sentencia de Combs es la más alta impuesta en comparación con otros casos similares relacionados con prostitución. “Estas conclusiones judiciales invalidaron el veredicto y dieron lugar a la sentencia más alta jamás impuesta a un acusado remotamente similar, a pesar de que la mayoría de los demás, a diferencia de Combs, dirigían negocios de prostitución que explotaban a mujeres pobres o indocumentadas o a menores de edad”.

En junio de este año, Sean ‘Diddy’ Combs fue declarado inocente de los cargos de tráfico sexual y conspiración, delitos con los que enfretaba una cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución. El 3 de octubre el rapero fue sentenciado a 50 meses de prisión, multado con $500,000 y condenado a cumplir cinco años de libertad supervisada. Su fecha prevista de liberación es el 25 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones.

