SAG Actor Awards 2026: Harrison Ford recibió un recnocimiento a su trayectoria
Harrison Ford recibió un Premio a la Trayectoria que reconoce su carrera de seis décadas. Antes de recibirlo, Woody Harrelson le dedicó unas palabras
Este primero de marzo se realizó una nueva edición de los SAG Awards, ahora llamado SAG Actor Awards, y además de reconocerse lo mejor del año en cine y televisión, también se le dio un premio especial al actor Harrison Ford.
A Ford se le concedió en esta edición el Premio a la Trayectoria, reconociendo así su carrera actoral de seis décadas. Al recibir el premio tuvo que contener las lagrimas mientras daba su discurso agradeciendo y recordando lo bueno de esta profesión.
Antes de que pudiera subir al escenario a aceptar el premio, Woody Harrelson le dedicó un discurso que mezcló varias bromas y mucha admiración. “Harrison es un auténtico hombre del Renacimiento, un actor icónico, un piloto distinguido y un maestro carpintero que construyó su propia casa. No sé cómo funciona la cafetera, y es de prensa francesa. Hay una energía indescriptible que transmite a todo lo que hace y a cada momento que aparece en pantalla. Y esto es solo un atisbo de ese magnetismo crudo e inolvidable”, dijo durante su monólogo.
Por otro lado, Ford también hizo bromas al recibirlo: “Me siento increíblemente agradecido por esta amable atención, pero, para ser claro, también me siento muy honrado. Estoy en una sala llena de actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados a un premio por su increíble trabajo. Bueno, estoy aquí para recibir un premio por estar vivo. Es un poco raro recibir un Premio a la Trayectoria a mitad de mi carrera. Es un poco pronto, ¿no? Sigo siendo un actor en activo”.
