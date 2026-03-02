Tenista ruso Daniil Medvedev pide ayuda para salir de Dubái tras conflicto bélico de EE.UU., Israel e Irán

El tenista ruso Daniil Medvedev está viviendo unos días extraordinariamente extraños. El sábado levantó el trofeo del Dubai Open, ATP 500, sin jugar la final, ya que su rival Tallon Griekspoor se retiró antes del partido debido a una lesión en los isquiotibiales izquierdos.

Medvedev ha ganado ya 23 títulos y dos sólo en 2026, tras el Internacional de Brisbane (ATP 250) en enero.

Sin embargo, la alegría de ganar un título se transformó en un problema, ya que se encuentra atrapado en el Aeropuerto Internacional de Dubai, debido a que el espacio aéreo está cerrado tras los dos días, que ahora entran en el tercero, de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que tomó represalias bombardeando bases aéreas en Emiratos, Qatar o Arabia Saudí.

Medvedev declaró que “nadie sabe cuándo podremos salir en avión. No está claro si esto durará mucho o no”, ya que se encuentra atrapado en el aeropuerto de Dubai desde el domingo.

Y no es el único: Tallon Griekspoor y Andrey Ruvlev también se quedaron tirados en el aeropuerto, sin ningún lugar adonde viajar, y con la posibilidad real de perderse el sorteo del Indian Wells, que tendrá lugar esta noche, para el torneo que comienza el 4 de marzo.

Canceló torneo de exhibición de dobles mixtos

Ya tuvo que cancelar el martes su participación en el torneo de exhibición de dobles mixtos previo al Indian Wells, en el que estaba previsto que formara pareja con Mirra Andreeva.

Medvedev conocido por sus frecuentes arrebatos en la pista, dijo que es más tranquilo en la vida real. “Por extraño que parezca, en la pista soy muy emocional, pero en la vida real, puede que a veces me ayude a serlo más, así que para mí todo es normal”, declaró Medvedev en los medios de comunicación rusos (vía Reuters). “Naturalmente, he recibido muchos mensajes de amigos y familiares, y todos están preocupados, pero puedo decir por mi parte que todo va bien”.

Comunicado oficial de la ATP

La ATP emitió un comunicado en sus redes sociales acerca de este delicado asunto:

“La ATP está monitoreando de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes.

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el personal y los trabajadores del torneo son nuestra prioridad. Confirmamos que un pequeño número de jugadores y miembros de sus equipos permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente evento ATP 500. Ellos y sus equipos están alojados en los hoteles oficiales del torneo, donde sus necesidades inmediatas están siendo plenamente atendidas.

Estamos en comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En esta etapa, los arreglos de viaje siguen sujetos a evaluación continua en línea con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales. Continuaremos brindando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de manera segura cuando las condiciones lo permitan.

Seguiremos evaluando la evolución de los acontecimientos y proporcionaremos actualizaciones según corresponda”.

