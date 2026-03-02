Reportan que el arbitro mexicano César Ramos está atrapado en Qatar por conflicto bélico de EE.UU., Israel e Irán

El estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sigue generando consecuencias en el deporte. Este lunes se conoció que que el árbitro mexicano César Ramos se encuentra atrapado en Qatar.

De acuerdo con el reporte del periodista de la cadena ESPN, Heriberto Murrieta, Ramos se encontraba saliendo de Dubái para el momento que Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán en la madrugada del pasado sábado.

El vuelo que abordaba Ramos junto a otros silbantes salió de Dubái con destino a Dallas, pero dos horas después, tras el comienzo de los bombardeos en Irán, fue desviado a Qatar.

Actualmente se encuentra en un hotel sin posibilidad de retorno inmediato a México. Ramos se encontraba trabajando en Medio Oriente de cara al Mundial 2026.

“El vuelo de Cesar Arturo Ramos Palazuelos salió de Dubái rumbo a Dallas pero a las 2 horas, al iniciar los ataques de Israel a Irán, el avión fue llevado a Qatar, donde actualmente se encuentra protegido en un hotel sin poder regresar a México”, informó en X Murrieta.

Qatar es de los países que ha decidido suspender las actividades deportivas hasta nuevo aviso ante la posibilidad de ataques militares como ya ha sucedido en otras naciones de la zona como Bahréin y Abu Dhabi.

También cerraron el espacio aéreo y con ello se dio la cancelación de al menos 2,000 vuelos. Ramos no ha sido el único afectado, el pasado fin de semana los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.



