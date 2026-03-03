3 muertos y un herido dejó aparatoso choque frontal en NJ

Tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:50 p.m. del domingo en Plumsted Township. Según los investigadores, el conductor de un Ford Bronco se dirigía hacia el norte por Pinehurst Road cuando se cruzó a los carriles en dirección sur, impactando de frente a una camioneta Toyota Sienna, señaló ABC News.

El conductor y dos pasajeros de la camioneta fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. El conductor del Ford Bronco fue trasladado al Capital Health Regional Medical Center en Trenton, donde fue reportado en condición estable. No se han revelado las identidades de las víctimas y el accidente continúa bajo investigación.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente en New Jersey Turnpike. A principios de ese mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede.

Además José García (36), residente de Brooklyn (NYC), falleció cuando la motocicleta que conducía chocó con un auto en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En septiembre Pedro Chavaz fue fatalmente atropellado en Nueva Jersey.

En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ). También Brian Baldari, ejecutivo farmacéutico de Nueva Jersey, fue acusado en relación con un choque de frente a alta velocidad que causó la muerte del ex nadador olímpico filipino Edwin Borja.

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En diciembre de 2024 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark. En julio de ese año Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

En abril de 2024 tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de ese año tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.