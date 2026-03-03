DHS cuenta con unos $150,000 millones de dólares sin utilizar de “One, Big, Beautiful Bill”, revela informe

NUEVA YORK – Un informe divulgado esta semana arrojó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede continuar operando como lo está haciendo al momento sin la necesidad de mayor asignación de fondos, ya que cuenta con unos $150,000 millones de dólares sin utilizar provenientes del proyecto de ley de reconciliación (OBBB) aprobado por los republicanos el año pasado.

El nuevo informe de FWD.us indica que la cantidad anterior corresponde a fondos no utilizados, tanto para la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) como para ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que de ser encaminados le permitiría a las autoridades federales continuar operando a niveles significativamente más altos durante años, incluso sin asignaciones adicionales.

El reporte titulado “Los estadounidenses rechazan más fondos del DHS” evalúa el alcance e impacto de los $191,000 millones asignados al DHS mediante el paquete presupuestario del verano pasado. El escrito expone que la mayor parte de esos fondos sigue sin utilizarse.

La divulgación de la investigación surge más de dos semanas después de que iniciara un cierre parcial de la agencia que tiene bajo su sombrilla a dependencias como las mencionadas y otras como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

Parte del tranque entre demócratas y republicanos en el Congreso responde a que estos últimos no quieren conceder el pedido para reformar los protocolos y los procedimientos de agentes federales migratorios al momento de realizar intervenciones. Uno de los pedidos, por ejemplo, es que los oficiales muestren una orden judicial firmada por un juez antes de proceder contra migrantes.

FWD.us también resaltó estadísticas que apuntan que un 60% de votantes ve al ICE desfavorablemente y que un 51% rechaza la asignación de más fondos para la agencia.

Los datos además muestran que, ante la realidad de que ICE ya cuenta con $75,000 millones, solo el 14% quiere que se destine más dinero a la oficina.

Un 60% de los votantes consultados dijo que apoya redirigir esos fondos a Medicaid para compensar los recientes recortes al programa en la llamada “One, Big, Beautiful Bill Act” (OBBB) de julio pasado.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, consideró que el análisis refleja quela mayoría de los estadounidenses no favorece que se asigne más dinero para reforzar los operativos de control migratorio.

“El público estadounidense está indignado por las recientes medidas de control migratorio, y este informe muestra que la Administración aún dispone de aproximadamente $150 ,0000 millones en fondos para ICE y CBP”, declaró Schulte. “Las encuestas muestran que, dado este extraordinario aumento de fondos, los votantes no quieren que el Congreso destine ni un dólar más al DHS en este momento”, añadió el portavoz.

De acuerdo con el estudio, la cifra total asignada por el Congreso fue de $191,000 millones en fondos de reconciliación al DHS. De esos, aproximadamente, $150,000 millones aún no se han gastado. Al ritmo actual de gasto, la suma financiaría a todo el departamento, excepto a la Guardia Costera, hasta el cuarto trimestre de 2027, apunta la evaluación de la organización.

Otro hallazgo relevante fue que las asignaciones propuestas para el año fiscal 2026 y el financiamiento actual de conciliación para ICE ($85,000 millones) son un 55% mayores que el presupuesto del Cuerpo de Marines de EE. UU. para el año fiscal 2026 ($54,000 millones).

El reporte arrojó además que casi todos los gastos militares del DHS en cumplimiento de la ley ahora superan los presupuestos militares de todos los países del mundo, excepto de seis.

La mayor parte de los fondos, 39% o casi $75,000 millones, mediante la “Gran y Hermosa Ley de Presupuesto fue destinada a ICE.

La cifra anterior es casi ocho veces el presupuesto aprobado para ICE para el año fiscal 2024 que ascendió a $9,600 millones, especificó el informe.

Si los niveles de gasto previos a la aprobación de la ley se hubieran mantenido, la financiación para ICE hubiese sustentado a la agencia hasta 2033, planteó el escrito.

El reporte también resaltó que se incluyeron $22, 000 millones de dólares en fondos no especificados para la aplicación de la ley por parte del DHS, sin que exista un desglose programático, requisitos de presentación de informes ni parámetros de gasto.

La mayor asignación individual bajo ICE es de $45, 000 millones para centros de detención y camas en cárceles, lo que representa aproximadamente el 60 %.

A esté renglón le sigue el de transportación y remoción con $15,400 millones.

Sigue leyendo:

Director de COR3 en Puerto Rico asegura que cierre de DHS y FEMA no afecta significativamente la reconstrucción en la isla

Campaña nacional instala más de 200 vallas contra el gasto de ICE

Juez federal bloquea política del DHS que habría permitido arrestar a miles de refugiados legales en Minnesota

Trump asegura que los arrestos en la frontera cayeron a mínimos históricos y que el tráfico de fentanilo se redujo 56%







