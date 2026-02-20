Robo en serie a 7-Eleven en Nueva York: ladrones se llevan más de $10,000 en cigarrillos y efectivo

Una pareja de asaltantes no identificados es buscada por la Policía de Nueva York tras ser acusada de robar más de $10,000 dólares en cigarrillos y dinero en efectivo de varias tiendas 7-Eleven en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos, ocurridos entre finales de enero y mediados de febrero, han encendido las alertas en el sector minorista, particularmente en establecimientos abiertos las 24 horas.

De acuerdo Pix 11, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) señala que los sospechosos, descritos como 2 hombres de entre 25 y 30 años, han perpetrado al menos 4 robos siguiendo un patrón similar: ingresan al local, intimidan verbalmente a los empleados, saltan detrás del mostrador y sustraen cartones de cigarrillos y dinero en efectivo antes de huir a pie.

El primer incidente reportado ocurrió el 26 de enero de 2026 en una tienda ubicada en 61-19 Northern Boulevard, en Queens. Según la policía, los 2 individuos entraron al establecimiento y exigieron al empleado que se dirigiera a la parte trasera del local. Mientras uno vigilaba, el otro accedió al área detrás del mostrador y tomó aproximadamente $2,800 en cigarrillos. Tras concretar el robo, ambos escaparon caminando. No se reportaron heridos.

Días después, el 2 de febrero, los mismos sospechosos habrían atacado otra sucursal de 7-Eleven sobre Woodhaven Boulevard, también en Queens. En esta ocasión, ordenaron al empleado que no se moviera y procedieron a saltar el mostrador para llevarse mercancía valorada en $5,241 en productos de tabaco. Al igual que en el primer caso, huyeron a pie y no se registraron lesiones.

La ola delictiva no se detuvo allí. Aproximadamente 2 semanas más tarde, los presuntos ladrones irrumpieron en otra tienda 7-Eleven, esta vez en Manhattan. Siguiendo el mismo modus operandi, saltaron detrás del mostrador y sustrajeron $1,000 en efectivo de la caja registradora, además de 27 paquetes de cigarrillos. Una vez más, lograron escapar antes de que llegaran las autoridades.

El episodio más reciente tuvo lugar el martes pasado, cuando los individuos regresaron a la misma tienda en Woodhaven Boulevard que ya habían atacado anteriormente. En esta ocasión, exigieron al trabajador que permaneciera inmóvil mientras se apoderaban de $4,250 en cigarrillos. Posteriormente, huyeron con rumbo desconocido.

En todos los incidentes, la policía confirmó que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, el impacto económico acumulado supera los $10,000, lo que ha generado preocupación entre propietarios y empleados de tiendas de conveniencia en Nueva York.

La investigación continúa y el NYPD solicita la colaboración del público para identificar y localizar a los responsables.

Preocupación por robos en tiendas de conveniencia en NYC

Este tipo de delitos pone de relieve la vulnerabilidad de tiendas abiertas las 24 horas, especialmente aquellas que comercializan productos de alto valor y fácil reventa, como los cigarrillos. En Nueva York, donde los impuestos al tabaco elevan considerablemente el precio por paquete, estos artículos se convierten en un objetivo frecuente para el robo y posterior venta ilegal.

Los comerciantes señalan que el aumento en los costos operativos, sumado a pérdidas por hurto y robos organizados, afecta directamente la rentabilidad del negocio. Además, aunque en estos casos no se registraron agresiones físicas, el impacto psicológico en los empleados puede ser significativo.

Expertos en seguridad recomiendan reforzar las medidas preventivas, incluyendo sistemas de videovigilancia de alta resolución, botones de pánico accesibles y capacitación al personal para actuar ante situaciones de riesgo sin poner en peligro su integridad.

Llamado a la comunidad

El NYPD pide a cualquier persona que tenga información sobre estos robos en 7-Eleven en Queens y Manhattan que se comunique con Crime Stoppers. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima y podrían ser clave para frenar esta cadena de asaltos.

Mientras tanto, las autoridades intensifican patrullajes en las zonas afectadas y revisan material de cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos. La reiteración de los robos en una misma ubicación sugiere que los individuos podrían estar familiarizados con el área o con los horarios de menor afluencia.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días se difundan más detalles que ayuden a esclarecer los hechos. Por ahora, la policía insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia para detener a los llamados “ladrones de cigarrillos” que mantienen en alerta a varias comunidades de Nueva York.

