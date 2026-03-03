Netanyahu afirma que si no atacaban a Irán pronto tendrían un programa nuclear inmune

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio detalles sobre la reciente operación militar conjunta con Estados Unidos que terminó en la muerte del líder ayatolá Jamenei.

En declaraciones ofrecidas a Fox News, el mandatario afirmó que la intervención era urgente para frenar las ambiciones atómicas de Teherán. Según el líder israelí, si no se actuaba inmediatamente, en “cuestión de meses” el país persa tendría un “programa nuclear inmune”.

Asimismo, Netanyahu explicó que la inteligencia detectó la construcción de búnkeres subterráneos en nuevas ubicaciones destinadas al programa nuclear iraní. El ataque del sábado se centró en instalaciones estratégicas y en el programa de misiles balísticos del régimen.

Sin embargo, a pesar del impacto de la ofensiva, el primer ministro señaló que no hay indicios de un cambio en la postura de las autoridades iraníes, indicó EFE.

“Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos“, dijo Netanyahu.

Coordinación de Israel con EE.UU.

El primer ministro recordó un encuentro clave con el presidente Donald Trump en su residencia de Florida, previo a su toma de posesión en 2025. Durante esa reunión, el republicano enfatizó la necesidad de “detener a Irán”. Netanyahu manifestó que su objetivo no es un conflicto extenso, sino alcanzar una “paz duradera” en la región mediante estas acciones preventivas.

En respuesta a la ofensiva, Irán ejecutó ataques contra objetivos israelíes y representaciones diplomáticas estadounidenses, incluyendo la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita. La escalada de violencia ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político de Washington.

El Senado de Estados Unidos someterá a juicio las operaciones militares en la región este martes. Los congresistas tienen previsto debatir una reducción de los poderes de guerra del presidente para limitar futuras acciones de este tipo sin previa autorización legislativa.

