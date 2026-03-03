Nicole Kidman revela que aprendió a realizar una autopsia: “Puedo extraer todos los órganos”

La actriz Nicole Kidman reveló en una reciente entrevista que aprendió a realizar una autopsia. Durante su participación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Kidman reveló que gracias a su papel en su nueva serie aprendió a hacer una autopsia completa.

“Puedo hacer una autopsia”, reveló Kidman a Fallon al revelar que se involucró totalmente en el papel de la médica forense Kay Scarpetta de la serie ‘Scarpetta’.

Jimmy Fallon le preguntó a Kidman si es una actriz de método, un tipo de estrategias en la actuación en la que los actores suelen involucrarse al máximo en su personaje para lograr una actuación más fiel. Muchos de estos actores realizan una inmersión total durante la producción, viviendo como lo haría su personaje o haciendo actividades que el personaje haría.

Aseguró que aprendió a realizar una autopsia completa gracias al apoyo de un médico forense. “Puedo extirpar todos los órganos. Puedo nombrarlos a todos”, dijo la actriz.

La actriz aseguró que el equipo de Jimmy Fallon le pidió que hiciera una especie de examen falso durante su participación en el programa, algo que ella rechazó. “A menos que lo haya entendido mal. Quizás fue con un maniquí o algo así, pero en cualquier caso. Puedo extirpar los pulmones, el hígado, la vesícula biliar y los intestinos”, dijo la actriz.

Nicole Kidman ha empleado el “método” en la actuación en el pasado. La actriz reveló en una entrevista de 2018 con The Hollywood Reporter, que vivió como una policía encubierta durante seis meses para Destroyer de 2018. “Me conecté profundamente con ella. No siempre hago esto con un personaje, pero con este tuve que hacerlo porque no quería sentir que me estaba transformando en una actuación: me mantuve en el personaje todo el tiempo”.

Kidman explicó en qué consiste su más reciente proyecto. “Es una médica forense que regresa a su trabajo después de 30 años, y hay una historia paralela de dos crímenes ocurridos en la actualidad y hace 30 años. Ese es el principio, y luego está todo el drama familiar. Si te gustan los thrillers policiales, que a mucha gente le gusta el crimen”, dijo.

