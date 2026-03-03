Pop-Up: Harry Styles, NY y entradas gratis para el MSG

Quienes se quedaron sin entradas para la residencia de Harry Styles en el mítico Madison Square Garden tienen una segunda oportunidad.

Una activación de tres días en Manhattan abrirá la puerta a un sorteo que entregará dos boletos para el concierto del 16 de septiembre, sin precios inflados ni filas infinitas. Sólo suerte y algo de espíritu festivo.

Un espacio pensado para celebrarlo

Del 4 al 6 de marzo de 2026, el local Beatbox NYC se llenará de purpurina, luces y referencias a las distintas etapas del artista. El lugar se transformará en un pequeño universo dedicado a su música y a la estética que lo ha acompañado en los últimos años.

Ahí habrá karaoke, abierto para quien lo desee, y una carta de bebidas que toma inspiración en “Kiss All the Time” y “Disco, Occasionally”. Entre cócteles y opciones sin alcohol, el ambiente promete un brillo permanente, bolas de discoteca y esa energía electrizante que suele rodearlo.

Cada jornada iniciará con un “Harry Happy Hour”, una franja perfecta para que los fans entren en clima antes de recorrer el espacio temático. La idea es que la experiencia sea accesible, gratuita y completamente enfocada en el disfrute compartido.

Así puedes participar por los boletos

Los asistentes podrán inscribirse en un sorteo que entregará dos entradas para el show que hará parte de su residencia en el Madison Square Garden. Estos, claro, son boletos oficiales, sin reventa y sin el estrés típico de las plataformas digitales.

El pop-up busca convertirse en un punto de encuentro para quienes siguen al artista y quieren vivir algo distinto en la ciudad. Ya sea entonando sus canciones favoritas, probando una mezcla creada sólo para la ocasión, o simplemente estar rodeados de otros fans, el evento ofrece un respiro festivo en pleno Manhattan.

Beatbox NYC está ubicado en 248 West 14th Street. El evento de Harry Styles será del 4 al 6 de marzo entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

