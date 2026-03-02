F1: Gran Premio de Australia no cambia sus planes a pesar de los ataques en Oriente Medio

Los organizadores del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que servirá de inicio de la temporada 2026 este fin de semana, esperan que la escalada del conflicto en Oriente Medio no tenga “ningún impacto” en la celebración de la carrera.

El Mundial de F1 comienza en Albert Park este fin de semana, aunque algunos empleados de la competición y equipos se vieron obligados a cambiar sus planes de viaje debido a los ataques lanzados contra Irán por Estados Unidos e Israel y a los contraataques iraníes.

“La Fórmula 1, como organización, es muy buena trasladando a personas por todo el mundo. Ese es su trabajo. Y han sido capaces de hacerlo, por lo que no esperamos que haya ningún impacto en nuestra carrera”, afirmó Travis Auld, director general del GP de Australia.

Auld calculó que el número de personas afectadas rondaba las 1,000. Todos sus vuelos tuvieron que ser reprogramados, por lo que en lugar de viajar a Australia vía Dubái, Abu Dhabi o Doha, muchos optaron por Singapur o Hong Kong.

“Los pilotos estarán aquí. Los ingenieros estarán aquí. Los jefes de equipo estarán aquí. Son ellos a quienes se les ha dado prioridad. Siempre hay cosas con las que hay que lidiar, como cambiar de planes y responder con flexibilidad. Eso es precisamente a lo que está acostumbrado el equipo”, señaló Auld.

La FIA presta todo el apoyo

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (‘FIA’ por sus siglas en francés), afirmó este lunes que sus decisiones estarán guiadas por “la seguridad y el bienestar” mientras el Gran Premio de Australia mantiene su calendario.

Ben Sulayem explicó que mantiene “contacto cercano” con sus “clubes miembros, promotoras de campeonatos, equipos y amigos en el terreno” mientras supervisan “el desarrollo con cuidado y de manera responsable”.

Además, subrayó que en estos momentos de “incertidumbre”, esperan “calma, seguridad” y un rápido retorno a la “estabilidad”, al tiempo que evalúan los próximos eventos programados allí en marzo del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y el Mundial de Resistencia.

“Nuestra organización está construida sobre la unidad y propósitos compartidos. La unidad importa ahora más que nunca”, concluyó su comunicado.

