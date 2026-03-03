Pinocho llega al terror extremo en “Pinocchio Unstrung”

Pinocho, el célebre muñeco de madera, regresa al cine, pero no como lo conocemos. En el adelanto de “Pinocchio Unstrung”, Pinocho aparece convertido en una figura oscura que elimina cualquier vestigio de la fábula original.

La pieza, publicada el 2 de marzo de 2026, plantea un escenario donde su anhelo de humanidad se distancia por completo del relato de Carlo Collodi y se acerca al terreno del horror más visceral.

Un universo infantil llevado al límite

Esta reversión forma parte del denominado “Twisted Childhood Universe”, la saga creada por Rhys Frake-Waterfield y producida junto a Scott Jeffrey, que ha ofrecido reinterpretaciones sombrías como “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, “Bambi: The Reckoning” y “Peter Pan’s Neverland Nightmare”. Ahora el turno es para Pinocho, cuya travesía hacia la “humanidad” se reescribe como una cadena de crímenes brutales.

El tráiler muestra cómo el personaje emprende una búsqueda sangrienta por conseguir un cuerpo humano. Su nariz funciona como arma punzante, atraviesa el pie de una joven y arranca la piel del rostro de un hombre. También recolecta intestinos para completar una transformación macabra, un gesto que vincula la cinta con el gore clásico del género.

En conversación con la revista Variety, Frake-Waterfield explicó su apuesta creativa: “Construimos a Pinocho como un animatrónico completamente práctico porque quería que se sintiera real”. Esa decisión, respaldada por el especialista ganador del Emmy, Todd Masters, genera una experiencia visual tangible donde el límite entre marioneta y criatura viva parece difuminarse.

Slasher con nombres emblemáticos del terror

La película reúne a figuras reconocidas dentro del género. Richard Brake interpreta a un Geppetto obsesivo, mientras que la voz del Cricket recae en Robert Englund. El propio Pinocho cobra vida gracias a la voz de Jude Evan Lloyd y a la manipulación animatrónica del equipo de Masters. El elenco lo completan Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray y Peter De Souza-Feighoney.

La historia arranca con James, interpretado por Bell, un niño que desea un amigo. Geppetto responde a esa petición creando a Pinocho, quien, pese a carecer de “piel y huesos”, manifiesta su profundo anhelo: “Quiero ser como tú”. La narración toma un tono más oscuro cuando Cricket le ofrece una advertencia siniestra: “Toma lo que ellos tienen, pieza por pieza, para completarte”.

A partir de allí, el personaje inicia una escalada violenta donde asesina para obtener cabellera, piel y órganos. En una de las secuencias más perturbadoras del avance, incluso se coloca los intestinos de una víctima en el estómago.

El adelanto también incluye referencias visuales a personajes icónicos del terror, desde Norman Bates, hasta la criatura de “Jeepers Creepers”.

