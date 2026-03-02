Camino a los Oscar 2026: Las películas y actores que podrían ganar en sus categorías

Durante la temporada de premios se definen las películas y actores favoritos que se perfilan como posibles triunfadores de los premios Oscar 2026.

El magno evento del cine se celebrará el próximo 15 de marzo en el teatro Dolby Theatre, en Los Ángeles. La premiaciones previas como los Golden Globes, Critic’s Choice, BAFTA y SAG Actors suelen definir a los actores y películas favoritas y con mayor posibilidad de triunfar en los Oscar. Aunque el hecho de ganar en las premiaciones previas no implica un triunfo automático en los Oscar, esto sí aumenta sus probabilidades de ganar en esta ceremonia.

Varias películas y actores han triunfado durante la temporada de premios y se convirtieron en favoritos de cara a los Oscar. A continuación analizaremos los favoritos en las principales categorías.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Película?

Tres películas figuran entre las favoritas de camino a los premios Oscar 2026. ‘One Battle After Another’ protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson se perfila como la gran favorita de esta categoría luego de triunfar en los Golden Globes, Critic’s Choice y en los BAFTA.

También figura el drama de época ‘Hamnet’, dirigida por Chloé Zhao, la cual triunfó en la categoría ‘Mejor Película de Drama’ en los Golden Globes. En la misma situación se encuentra ‘Sinners’, la cinta de terror híbrida protagonizada por Michael B Jordan y dirigida por Ryan Coogler, la cual triunfó en los premios Actors en la categoría ‘Mejor Elenco’.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Director?

En esta categoría el principal favorito es Paul Thomas Anderson, director de ‘One Battle After Another’. Anderson ha triunfado en esta categoría en casi todas las premiaciones de esta temporada como los Critics Choice, Golden Globes y BAFTA.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Actriz?

Esta categoría también tiene una favorita definida: Jessie Buckley, protagonista de ‘Hamnet’. La actriz irlandesa ha arrasado en las principales premiaciones previas: Golden Globes, Critic’s Choice, BAFTA y Actors. Buckley se ha convertido en una candidata fuerte en esta categoría de cara a los premios Oscar gracias a su dramático papel en la trágica historia de la familia del famoso escritor William Shakespeare.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Actor?

En esta categoría la apuesta no está tan definida. Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, figura como favorito de cara a los Oscar por su interpretación del famoso jugador de tenis de mesa. Chalamet ganó en la categoría ‘Mejor Actor’ en los Critic’s Choice y Golden Globes.

Sin embargo, hay tres actores más que figuran como favoritos. Wagner Moura, protagonista de la película brasileña ‘El Agente Secreto’, triunfó en los Golden Globes en la categoría ‘Mejor Actor de una película de Drama’.

También figura el actor Robert Aramayo, protagonista de ‘I Swear’, quien triunfó en los premios BAFTA. Mientras que Michael B Jordan, protagonista de ‘Sinners’, la película más nominada de los Oscar, ganó en los Actor Awards en esta misma categoría.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Actriz de Reparto?

En esta categoría las posibilidades están muy divididas también. Amy Madigan, antagonista de la película de terror ‘Weapons’, ganó el premio como mejor actriz de reparto en los Critics Choice y los Actors.

Teyana Taylor de ‘One Battle After Another’ triunfó en los Golden Globes mientras que Wunmi Wusako, de ‘Sinners’, ganó en los BAFTA.

¿Quién podría ganar en la categoría Mejor Actor de Reparto?

Sean Penn, el villano de ‘One Battle After Another’, ganó en los BAFTA y los Actors, convirtiéndose en uno de los favoritos de esta categoría. Sin embargo, compite contra Jacob Elordi, quien dio vida al icónico monstruo en la adaptación de Guillermo del Toro del clásico de la literatura ‘Frankenstein’. Elordi ganó en los Critic’s Choice y ha sido un fuerte contendiente.

Stellan Skarsgård dio la sorpresa de esta temporada al ganar en esta categoría en los Golden Globes por su papel en la película noruega ‘Sentimental Value’.

