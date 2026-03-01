‘Scream 7’ recaudó $28.8 millones de dólares el día de su estreno

Antes de su estreno, productores y expertos apostaban a que ‘Scream 7’ se convertiría en el mayor estreno de lo que va de año y esa predicción se está cumpliendo. Durante su primer día en cartelera, la película de terró alcanzó los $28.8 millones de dólares.

Ahora, aunque no se ha cerrado oficilmente el fin de semana, se espera que la película alzance los $60 millones de dólares, o incluso más, solo en Estados Unidos. De alcanzar esta cifra, no solo se convertiría en el mayor éxito en taquilla del 2026, sino también en el mayor éxito de la franquicia que comenzó hace tres décadas.

Medios de comunción también apuntan este éxito de Paramount solo como una más para esta semana, la misma en la que Netflix confirmó que saldría de la batalla para comprar Warner Bros. Discovery, dejando el camino libre a Paramount.

En un momento ‘Scream 7’ es vendió como el final de la historia de terror se ha desarrollado por décadas, pero en su estreno mundial el director de esta última película reveló que ya habían pensado en cómo continuar con una octava parte. Su desarrollo o no estaba ligado a los números que recaudaran, lo que quiere decir que sí tendrán que hacerla.

Kevin Williamson, quien se encargó del guion de las primeras películas y quien ha dirigido por primera vez esta séptima, confesó que él y la protagonista de la historia, Neve Campbell, habían pensado en esa nueva parte mientras descansaban en el set de grabación.

Hay que recordar que Campbell, además de ser la protagonista en seis de las siete películas, también se ha involucrado en el proyecto como guionista.

Mientras tanto se tiene que esperar cuál es la cifra que alcanza pasado el domingo, lo que sí es seguro es que ya ha desplazado en lsita a ‘Cumbres Borrascosas’ de Margot Robbie y Jacob Elordi.

