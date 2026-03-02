7 frutas que limpian el hígado: qué aportan y cómo consumirlas

Limpiar el hígado es un método que las personas confunden, por pensar que puede lograrse en tres o cinco “milagrosos” días. La realidad médica indica que desintoxicar este órgano vital consiste en cumplir progresivamente con una serie de hábitos saludables y uno de los más importantes consiste en consumir las frutas correctas.

Según el portal Salud Savia, especializado en telemedicina 24/7, consumir todo tipo de frutas es bueno para limpiar el hígado, sin embargo, hay un grupo de siete opciones que “aportan agua, azúcares de fácil asimilación, fibra y una gran variedad de vitaminas y minerales”.

Las 7 frutas que debes comer para limpiar el hígado

Las primeras alternativas sobre la mesa son las manzanas y cítricos como la naranja y el limón. Estas frutas son especiales por su efecto colagogo: estimula la contracción de la vesícula biliar para expulsar la bilis acumulada, facilitando la digestión, reduciendo la pesadez y depurando el hígado.

Seguidamente está la uva, que en sintonía con la expulsión de la bilis acumulada, produce un efecto colerético para estimular la secreción y fluidez de la bilis.

Otra fruta importante para limpiar el hígado es la ciruela, un alimento bajo en sodio, grasas y proteínas, que ayuda a evitar el estreñimiento y elimina desechos orgánicos.

Finalmente, los expertos recomiendan cerezas y granada, por su alta capacidad antioxidante y depurativa. Al consumirlas se reduce la inflamación del hígado, disminuye la acumulación de grasa y protege contra el estrés oxidativo.

Cómo consumir las frutas que limpian el hígado

Lo primero y principal es que las comas enteras. Aunque los jugos también son saludables, al procesar estas frutas en una licuadora podrían perder gran parte de los nutrientes y propiedades que habitan en la pulpa, e incluso la cáscara.

En cuanto a la cantidad diaria, es conveniente comer “tres o más raciones de estas frutas al día”, lo que representa un consumo apropiado y óptimo para gozar de los beneficios, destaca el portal médico. También puedes complementarlas con otros superalimentos que “resetean” el hígado de forma natural.

Especialistas insisten en que la nutrición, hidratación, el consumo de líquidos como las infusiones y caldos vegetales, así como evitar las bebidas alcohólicas, son los hábitos más efectivos para limpiar el hígado. El proceso no es milagroso, sino progresivo, por lo que debes convertirlo en un modo de vida.

