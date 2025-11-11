Taylor Swift elige a sus damas de honor ¿de quiénes se trata?

Desde que Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su compromiso con Travis Kelce el pasado 26 de agosto, la prensa y los seguidores de la pareja no han parado de especular sobre el lugar, la fecha y los detalles de su boda. Ahora, finalmente, se han revelado algunas pistas clave sobre el gran día de la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs.

Según fuentes cercanas a la pareja, Taylor Swift y Travis Kelce han elegido un lugar muy especial para su ceremonia: la lujosa mansión costera de la cantante en Watch Hill, Rhode Island. Este exclusivo hogar, ubicado en la pintoresca localidad de Westerly, será el escenario ideal para una ceremonia íntima que, según los rumores, se celebrará durante el verano de 2026.

Con su playa privada y vistas espectaculares al océano Atlántico, la propiedad de Swift se perfila como el lugar perfecto para un día memorable, rodeados de amigos y familiares más cercanos.

Las damas de honor: Selena Gómez y Gigi Hadid

Uno de los aspectos más esperados de cualquier boda es el cortejo nupcial, y en este caso, la lista de damas de honor ya está confirmada. La cantante ha elegido a dos de sus amigas más cercanas, Selena Gómez y Gigi Hadid, para acompañarla en este día tan especial.

De acuerdo con información publicada por Page Six, el pedido de Taylor a Hadid fue una sorpresa para la modelo. Tras una cena en el famoso restaurante Zero Bond de Manhattan, la modelo aceptó encantada la propuesta, aunque no esperaba ser invitada. “Estaba encantada”, comentó la fuente, “y aceptó de inmediato”.

Por su parte, Selena Gómez, quien también estuvo involucrada en el proceso de planificación de su propia boda con Benny Blanco, será una de las grandes aliadas de Swift en la organización. Según el diario The Sun, Taylor ha solicitado el consejo de Selena en varios aspectos, desde el menú hasta la decoración floral, asegurándose de que su propio evento sea tan inolvidable como el de su amiga.

Invitados y preparativos de la boda

Aparte de las damas de honor, la fuente reveló que Taylor Swift ya tiene lista la lista de invitados. La cantante planea comunicarse personalmente con cada uno de ellos para asegurarse de que comprendan la importancia que tienen para ella. La idea es involucrar a todos los elegidos en los preparativos, asegurando que cada detalle del evento sea tan especial y memorable como la misma relación de la pareja.

“Taylor quiere que el proceso sea divertido e inolvidable”, compartió la fuente. “Habrá fiestas, viajes y momentos juntos antes del gran día”. Todo indica que Swift está decidida a hacer de su boda una experiencia única para todos los involucrados.

Más sorpresas

Mientras tanto, las recientes apariciones públicas de Taylor Swift con amigas como Ashley Avignone y Sabrina Carpenter han generado rumores entre sus seguidores. Algunos fans sospechan que podrían ser otras invitadas de honor en la boda de la cantante, o tal vez miembros adicionales del cortejo nupcial. Si algo es seguro, es que Swift está rodeada de personas que la apoyan y que harán que su boda sea tan especial como su historia de amor con Travis Kelce.

Con cada nuevo detalle, la expectación sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue creciendo. Aunque la fecha oficial aún no se ha anunciado, el proceso de planificación y los gestos de amor hacia sus seres queridos dejan claro que será un evento inolvidable. ¿Qué más sorpresas nos tendrán preparadas antes del gran día? Solo el tiempo lo dirá.

