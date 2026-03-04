Cristo Fernández, actor mexicano de Ted Lasso, a un paso de firmar como futbolista profesional de la USL

Su lema de “el fútbol es vida” dejó de ser solo una frase de pantalla. Cristo Fernández, el actor mexicano de ‘Ted Lasso’ en la producción de la plataforma Apple TV, debutó como futbolista profesional el pasado sábado.

Cristo, quien en la serie interpreta a un futbolista mexicano llamado ‘Dani Rojas’, pareció tomarse el guion al pie de la letra y apareció en un amistoso de pretemporada con el El Paso Locomotive de la USL Championship.

De acuerdo con Goal.com, Fernández disputó un partido amistoso contra el New Mexico United. También fue fotografiado entrenando durante el fin de semana.

Cristo Fernández, de actor y futbolista imaginario en Ted Lasso a jugador profesional

Una fuente de El Paso Locomotive confirmó a Goal.com que está en medio de una negociación en curso y conversando con el actor mexicano para que firme un contrato como jugador profesional de la USL.

El fichaje de Fernández se conocerá antes del comienzo de la temporada de El Paso, la cual inicia este sábado contra Colorado Springs Switchbacks. El club viene de terminar en cuarto lugar la Conferencia Oeste.

Fernández, que encarnó el personaje de un futbolista para el equipo imaginario AFC Richmond por tres temporadas en ‘Ted Lasso’, estuvo a punto de ser futbolista profesional antes que actor.

Jugó fútbol hasta los 15 años en la academia Tecos FC, entonces un equipo mexicano de primera división. Sin embargo, dos lesiones de rodilla cambiaron su futuro deportivo.

Su sueño truncado le animó a estudiar comunicación en la Univa. Tras dedicarse a la actuación, se mudó al Reino Unido para cursar una maestría en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey.

En 2017 fundó su propia compañía cinematográfica, Espectro MX Films, con la que comenzó a producir y coproducir proyectos independientes.

Su salto a la fama llegó con ‘Ted Lasso’, la serie de Apple TV con Jason Sudeikis como protagonista. Ese papel le abrió puertas en cine y tuvo apariciones en producciones como Venom y Sonic.



