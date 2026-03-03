Primarias republicanas: Candidatos vinculan masacre de Austin con radicalismo islámico

Los candidatos republicanos en las primarias de este martes tildaron el tiroteo masivo del fin de semana en Austin, Texas, como un acto de terrorismo motivado por el islamismo radical, aunque el FBI todavía no ha dado a conocer sus conclusiones.

Las declaraciones emitidas por los aspirantes que lideran la lista republicana siguen los esfuerzos de su partido por atacar la ley sharia en Texas y etiquetar a un importante grupo musulmán de derechos civiles como una organización terrorista.

El tirador de la balacera del domingo, Ndiaga Diagne, un ciudadano naturalizado de origen senegalés, de 53 años, tenía puesta una sudadera con la leyenda “propiedad de Alá” cuando abrió fuego a las afueras de un bar, dejando a dos personas muertas e hiriendo a otras 14, de acuerdo con los funcionarios.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se postula para su cuarto mandato, lo llamó un “acto terrorista”. Asimismo, el senador estadounidense John Cornyn declaró lo siguiente: “El islam radical no tiene cabida en Texas ni en nuestro país”.

Además, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien se opone a Cornyn, aseguró que el pistolero podría haber formado parte de una “célula durmiente” iraní.

El FBI indicó el día del tiroteo que estaba investigando la violencia como un posible incidente terrorista, pero no ofreció más detalles al respecto.

Los candidatos republicanos en todo Texas están haciendo campaña en plataformas para prohibir la ley sharia.

Los representantes estadounidenses Keith Self, republicano por McKinney y Chip Roy, republicano por Austin, los dos incluidos en las papeletas electorales de Texas este martes, lanzaron el Caucus Sharia Free America en el mes de diciembre.

En este sentido, Abbott designó al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, un grupo musulmán de derechos civiles, y a la Hermandad Musulmana como organizaciones “terroristas extranjeras” a finales de 2025.

Paxton presentó una demanda en febrero para impedir que los dos grupos operen en Texas, informó Axios Dallas.

Cornyn y el senador estadounidense Tommy Tuberville, republicano por Alabama, presentaron el mes pasado la Ley para Derrotar la Sharia en Estados Unidos, que prohibiría proporcionar bienes o servicios basados en la ley musulmana por considerarla una violación de la Ley de Derechos Civiles.

“Prevenir la ley sharia en Texas” estuvo entre las prioridades legislativas del vicegobernador Dan Patrick publicadas en enero.

Por otro lado, CAIR Texas envió una carta a los senadores estatales en febrero solicitándoles que se opongan a la prioridad legislativa de Patrick, afirmando que el estado y el país están gobernados por la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Texas.

“No existe un sistema judicial paralelo operando en Texas”, escribió la organización, agregando que no existe una toma de control por parte de la ley sharia.

“El hecho de que el gobierno del estado de Texas señale repetidamente las prácticas y comunidades religiosas islámicas no fortalece las protecciones constitucionales. En cambio, crea una amenaza ficticia y luego legisla contra ella”, escribió CAIR Texas.

Por su parte, los demócratas de Texas emitieron una declaración en febrero pasado condenando la retórica antimusulmana usada por Abbott, Cornyn y Paxton.

“Esta política basada en el miedo tiene consecuencias reales para las familias, los vecinos y los derechos civiles en nuestro estado”, escribió el Partido Demócrata.

“La retórica precede a la violencia. Eso es lo que temo“, declaró Mustafaa Carroll, director ejecutivo interino de CAIR Texas.

Sigue leyendo:

• Identifican al autor del tiroteo en un bar de Austin; víctimas mortales sube a cuatro

• Tiroteo en Texas: sospechoso vestía ropa con mensaje “propiedad de Alá” y emblema de la bandera iraní

• Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada por drones presuntamente de Irán