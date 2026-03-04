Donald Trump sobre Irán y el Mundial 2026: “No me importa su participación”

Donald Trump volvió a tensar el clima deportivo del Mundial 2026. En medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el republicano aseguró que “no le importa” si la selección persa participa o se baja de la Copa del Mundo.

En una declaración al medio ‘Político’, Trump desechó las especulaciones con respecto a la participación de Irán en el Mundial y reconoció que le es indiferente si se bajan del torneo.

“Realmente no me importa”, dijo Trump a Politico el pasado martes cuando se le cuestionó sobre la participación de Irán en el Mundial 2026. “Creo que Irán es un país muy derrotado. Están corriendo con humos”, afirmó el mandatario.

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, que acabó con la vida del líder supremo Ali Jamenei y varios miembros de la cúpula, la participación del país persa en el Mundial 2026 se puso en duda.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, declaró al medio deportivo Varzesh3 que la selección afrontaba con desesperanza el torneo debido a los bombarderos.

“Lo que es cierto es que después de este ataque, no se puede esperar que esperemos la Copa del Mundo con esperanza (…) el régimen estadounidense ha atacado nuestra patria, y este es un incidente que no pasará sin respuesta”, dijo.

Irán fue el primer equipo en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de Medio Oriente comenzará su calendario en el Mundial en el Grupo G en Los Ángeles.

El mundo del fútbol se ha visto afectado por el conflicto bélico. Recientemente, se conoció que el árbitro mexicano César Ramos y dos colegas estaban atrapados en un hotel de Qatar debido al cierre del espacio aéreo.

Asimismo, el pasado fin de semana los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue bombardeada por dos drones que la dejaron ardiendo en llamas. No hubo reporte de muertos ni heridos.



