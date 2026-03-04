Entrenador de Irak quedó atrapado en Emiratos Árabes antes de repechaje Mundial 2026

El entrenador de la selección de Irak, Graham Arnold, está atrapado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre del espacio aéreo en ese país debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

La Federación de Fútbol de Irak informó sobre la imposibilidad de salida del australiano Graham Arnold, justo cuando resta menos de un mes para que Irak dispute el repechaje al Mundial 2026 en Monterrey, México.

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, informó la federación iraquí de fútbol en un comunicado publicado en Instagram.

El equipo iraquí se enfrentará, el 31 de marzo, al ganador del primer repechaje entre Bolivia y Surinam.

🇮🇶🚨 La FIFA le confirmó a Irak que el repechaje al Mundial se jugará como está estipulado el 31 de marzo en Monterrey.



En un comunicado, la Federación también notificó los problemas que tiene actualmente: Graham Arnold, el DT, está varado en Emiratos Árabes y no puede salir por… pic.twitter.com/Sz1h7V2WtF — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 4, 2026

Además, los jugadores de la selección que militan en clubes de Irak u otros países de Oriente Medio no pueden, de momento, tramitar los visados para viajar a México por el cierre de las embajadas.

“Varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”.

La federación de Irak informó de que está en comunicación tanto con la FIFA como con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y que ambas están al tanto de todos sus problemas para buscar soluciones y garantizar la disputa del partido.

Irak podría meterse al Mundial 2026 si Irán se retira

Si Irak no logra clasificarse mediante el repechaje intercontinental, podría tener otra vía si Irán no puede participar en el torneo debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.

“No se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, indicó el principal dirigente del fútbol iraní Mehdi Taj.

Si Irán se retirara, un tema que solo se ha especulado, Irak o los Emiratos Árabes Unidos serían los reemplazos más probables como los equipos asiáticos que no se clasificaron que más alto se encuentran en el ranking de la FIFA, noveno y décimo, respectivamente.

