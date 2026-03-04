Irán aseguró que Trump traicionó la diplomacia y a sus votantes

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó a la Administración de Donald Trump tras los recientes ataques militares contra territorio iraní, al calificar la ofensiva como una “traición” a sus votantes y a los procesos de diálogo establecidos recientemente en territorio europeo.

“Cuando negociaciones nucleares complejas se manejan como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan las realidades las expectativas irreales nunca se pueden cumplir, ¿el resultado? Bombardear la mesa de negociación por despecho”, declaró Araqchí a través de su cuenta en X. “El señor Trump traicionó la diplomacia y a los americanos que le eligieron”.

Escalada militar en el Océano Índico

Mientras la tensión política aumentaba, la confrontación armada alcanzó un hito histórico en el ámbito naval cuando un submarino de Estados Unidos hundió un navío de guerra perteneciente a la flota iraní en aguas del Océano Índico. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó el uso de un torpedo para ejecutar la maniobra.

De acuerdo con las declaraciones de Hegseth, esta acción representa “el primer ataque de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial”. Tras el impacto del proyectil, el buque iraní naufragó frente a las costas de Sri Lanka.

Operaciones de rescate y saldo de víctimas

Las autoridades de Sri Lanka informaron que sus equipos de emergencia lograron rescatar a 32 sobrevivientes del barco hundido. Sin embargo, las mismas fuentes confirmaron la existencia de personas fallecidas tras el ataque, aunque la cifra total de decesos no ha sido precisada hasta el momento por las autoridades locales del país asiático.

Los recientes eventos ocurren en medio de bombardeos intensificados por parte de Israel y Estados Unidos contra diversos objetivos en suelo iraní.

