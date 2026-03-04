Nuevo juicio a Harvey Weinstein por violación comenzará el 14 de abril

La repetición del juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein por el cargo de violación en tercer grado se fijó para el miércoles 14 de abril. Este cargo quedó sin resolver en su último proceso, en 2025, por desacuerdo del jurado.

Weinstein fue trasladado al tribunal penal de Manhattan y en una breve audiencia el juez Curtis Farber determinó que la selección del jurado comenzará el 14 de abril, de acuerdo con CBS.

Esta decisión del juez sobre el proceso judicial de Weinstein llega después de que el reconocido productor de cine contrató a un equipo de abogados de alto perfil, conformado por Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos. Entre los clientes que ha defendido este equipo legal se encuentran el rapero Sean Combs (‘Diddy’) y Luigi Mangione.

La histórica condena de 2020, que marcó el fin del poderoso movimiento MeToo en Hollywood, fue anulada por un tribunal de apelaciones en junio de 2025 por errores de procedimiento. Weinstein fue sometido a un nuevo juicio por delitos sexuales.

En este último juicio, el cofundador de la productora Miramax afrontó tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero quedó sin resolver al declararse el jurado en desacuerdo. El jurado declaró culpable a Weinstein de agresión sexual contra Miriam Haley, y absolvió al otrora magnate del cine por la presunta agresión sexual contra Kaja Sokola.

Ese tercer cargo en cuestión es el de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann en un hotel de la Gran Manzana en 2013, y que formó parte de la acusación original. Será la tercera vez, por tanto, que Weinstein sea juzgado por ese delito.

En el archivo judicial del caso, aparece fijada una nueva audiencia previa al juicio el 19 de marzo.

Weinstein, que padece graves problemas de salud y mantiene su inocencia, cumple condena en la cárcel de Rikers Island de Nueva York. El productor cumple una sentencia de 16 años de prisión, después de ser condenado en otro proceso en California por la violación de una actriz europea.

